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邱宇辰穿蕾絲洋裝、腳踩高跟鞋　扮女孩「紅唇誘惑」網驚：很美！

記者林奕如／台北報導

邱宇辰（毛弟）在八大《一起幹大事》飾演豬肉攤小王子，故事圍繞菜市場日常，不僅人物角色超ㄎㄧㄤ，劇情也常令人笑到噴飯，最新劇情中，社區出現色狼，他提議要男扮女裝、引出色狼，穿上蕾絲洋裝、腳踩高跟鞋，還畫上鮮艷口紅，搞笑的是，在著裝完畢後「差點愛上自己」。

▲邱宇辰《一起幹大事》中為引出色狼，男扮女裝，不僅穿上蕾絲洋裝，還畫上鮮艷口紅。（圖／八大提供）

▲邱宇辰《一起幹大事》中為引出色狼，男扮女裝，不僅穿上蕾絲洋裝，還畫上鮮艷口紅。（圖／八大提供）

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▲邱宇辰劇中為引出色狼，男扮女裝，不僅穿上蕾絲洋裝，還畫上鮮艷口紅。（圖／八大提供）

邱宇辰逗趣對著鏡中自己說：「我真的覺得我自己滿漂亮的。」也有粉絲看了花絮後說：「美的不得了呀！」讓他笑歪。當被問及對於此次男扮女裝感覺如何，他也分享：「在演那場女裝戲時花了好幾個小時，覺得很好玩，只是扮女裝滿花時間的，光化妝弄頭髮差不多就要兩小時了。」

▲《一起幹大事》衛子良(楊騰 飾)因劇情發展只要看到李歡(賴雅琪 飾)就笑。（圖／八大提供）

▲衛子良（楊騰 飾）與冰山美人李歡（賴雅琪 飾）有感情戲。（圖／八大提供）

此外，憂鬱型男衛子良（楊騰 飾）與冰山美人李歡（賴雅琪 飾）也有了進一步的情感萌芽。劇中李歡因為喝醉酒，意外向衛子良吐真言，一向寡言的衛子良也因此被她的「反差萌」吸引，當衛子良凝視著李歡時，也有網友瘋喊：「會跟著心跳加速。」他說：「透過那場戲，也希望讓觀眾擺脫對子良的距離感，看到角色溫暖、安慰人心的那一面。」

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邱宇辰, 毛弟, 苗可麗, 李㼈, 王滿嬌, 賴雅琪, 楊騰, 許巧薇, 邱九儒, 一起幹大事

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