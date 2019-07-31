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影／王陽明曝友遇大白鯊「直衝來張嘴就咬」　下秒大家卻都笑了

記者張筱涵／綜合報導

藝人王陽明熱愛環保和海洋生態，時常主動發起淨灘活動且身體力行，和老婆蔡詩芸都是愛地球保育人士，31日他在Instagram上傳一段朋友拍的影片，只見一隻大白鯊正對著鏡頭，一按播放竟然就衝過來了！

▲王陽明熱愛海洋。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明熱愛海洋。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明熱愛海洋。（圖／翻攝自王陽明IG）

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▲王陽明熱愛海洋。（圖／翻攝自王陽明IG）

王陽明31日於Instagram上傳一則影片，可以看見預覽圖是大白鯊直朝著鏡頭的模樣，一點播放可以發現越靠越近最後牠歪頭就直接咬下去，每個第一次看的人都嚇到不行，後來再看意外發現這隻大白鯊沒有印象中的滿口利牙，看起來有點逗趣，意外成了另一笑點，看久了也變得不可怕了。

▲王陽明熱愛海洋。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明上傳大白鯊直衝來張口就咬的影片。（圖／翻攝自王陽明IG）

原來這不是王陽明親身所遇：「我好兄弟拍得太誇張了，這隻大白鯊肚子餓了，連GoPro都想吃！」他口中的好朋友其實大有來頭，是一名專業攝影師兼鯊魚專家安迪卡薩格蘭（Andy Casagrande），在《鯊魚週》、《Killer Shots》、《Planet Ocean》和《鯊魚海洋：滅絕》都有參與。

▲安迪卡薩格蘭是鯊魚專家。（圖／翻攝自安迪卡薩格蘭IG）

▲安迪卡薩格蘭是鯊魚專家。（圖／翻攝自安迪卡薩格蘭IG）

▲安迪卡薩格蘭是鯊魚專家。（圖／翻攝自安迪卡薩格蘭IG）

▲安迪卡薩格蘭是鯊魚專家。（圖／翻攝自安迪卡薩格蘭IG）

▼王陽明曝安迪卡薩格蘭拍攝影片。（影片／取自王陽明IG，如遭刪除請見諒）

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