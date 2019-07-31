辣媽日本遊樂園暴怒吼工作人員！　「死不走等20分鐘」：我就要坐第一個

記者田暐瑋／綜合報導

天氣一熱，脾氣就容易變差！女星楊皓如就因為帶小孩到日本的樂高樂園玩，但天氣實在太熱，突然一把火上來，排坐雲霄飛車時又被工作人員安排在第5個位置，讓她暴怒說：「我要做第一個！」工作人員客氣地跟她說沒辦法，但她就賴在現場20分鐘不走，最後對方只好破例讓她選位，奧客行徑讓所有人傻眼。

楊皓如2018年帶孩子到日本樂高樂園旅遊，在排雲霄飛車時，因為不滿工作人員把她分配到第5個座位，加上天氣炎熱，突然就大發脾氣，表示要坐第一個，因為想嘗試刺激的感覺，對方則是客氣地拒絕，還是請她坐上第5個位置，她卻突然大吼：「不行！！我要坐龍頭！！！不然就坐最後！！」

▲楊皓如罵工作人員。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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工作人員還是禮貌性地拒絕，楊皓如索性就待在原地不走，等列車一班一班的開過，大約20分鐘後，最後只好由主管出面跟她解釋，因為遊樂設施向來都是不能挑位置，那這一次就破例讓她坐在最後一個位置，才解決這次突發狀況，聽到此事的利菁則是不可思議表示：「好丟臉哦！」事後楊皓如想了想自己的奧客行徑，也直言不知道當初是在堅持什麼。

▲楊皓如罵工作人員。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）