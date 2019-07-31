ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

辣媽日本遊樂園暴怒吼工作人員！　「死不走等20分鐘」：我就要坐第一個

記者田暐瑋／綜合報導

天氣一熱，脾氣就容易變差！女星楊皓如就因為帶小孩到日本的樂高樂園玩，但天氣實在太熱，突然一把火上來，排坐雲霄飛車時又被工作人員安排在第5個位置，讓她暴怒說：「我要做第一個！」工作人員客氣地跟她說沒辦法，但她就賴在現場20分鐘不走，最後對方只好破例讓她選位，奧客行徑讓所有人傻眼。

楊皓如2018年帶孩子到日本樂高樂園旅遊，在排雲霄飛車時，因為不滿工作人員把她分配到第5個座位，加上天氣炎熱，突然就大發脾氣，表示要坐第一個，因為想嘗試刺激的感覺，對方則是客氣地拒絕，還是請她坐上第5個位置，她卻突然大吼：「不行！！我要坐龍頭！！！不然就坐最後！！」

▲楊皓如罵工作人員。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲楊皓如罵工作人員。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

請繼續往下閱讀...

工作人員還是禮貌性地拒絕，楊皓如索性就待在原地不走，等列車一班一班的開過，大約20分鐘後，最後只好由主管出面跟她解釋，因為遊樂設施向來都是不能挑位置，那這一次就破例讓她坐在最後一個位置，才解決這次突發狀況，聽到此事的利菁則是不可思議表示：「好丟臉哦！」事後楊皓如想了想自己的奧客行徑，也直言不知道當初是在堅持什麼。

▲楊皓如罵工作人員。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲楊皓如罵工作人員。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

吳佩慈5年生4胎！　備孕期「狂做這件事」2個月就懷孕中獎

吳佩慈5年生4胎！　備孕期「狂做這件事」2個月就懷孕中獎

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

白嫩I球女星沒了濾鏡！　現身秒變70歲阿婆「肚掛鬆垮肥肉」…癡情男粉崩潰

白嫩I球女星沒了濾鏡！　現身秒變70歲阿婆「肚掛鬆垮肥肉」…癡情男粉崩潰

江宏傑出賣福原愛真實身材！　「生完3個月變這樣」…她臭臉怒瞪

江宏傑出賣福原愛真實身材！　「生完3個月變這樣」…她臭臉怒瞪

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

蕭敬騰「3女神級粉絲」正面曝光！　顏值爆表+美腿蛇腰…網羨慕：可惡想追

蕭敬騰「3女神級粉絲」正面曝光！　顏值爆表+美腿蛇腰…網羨慕：可惡想追

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

白臀妹喝醉「渾圓上空貼落地窗」！　對面大樓全看光…超辣畫面網瘋傳

白臀妹喝醉「渾圓上空貼落地窗」！　對面大樓全看光…超辣畫面網瘋傳

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊皓如

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿達牽手「隱乳女神」阿樂！　看到男版的她羞喊走出櫃子：想轉性愛男生
  2. 小潘潘18歲遭阿莫多瓦拒絕！30年後「神反轉」成為他謬思女神
  3. 前主播汪用和不後悔領養2愛女　曝：月噴8萬是家中最大開銷
  4. 影／王陽明曝友遇大白鯊「直衝來張嘴就咬」　下秒大家卻都笑了
  5. 炎亞綸苦等20年！「斷過2次韌帶、半月板沒了」　Kobe親自回文
  6. 美千萬訂閱YouTuber飛行傘出意外！失聯1hr找到已成遺體
  7. 《鐵馬尋橋》林子善PO照秀好感情　見右側燦笑的「他們」網呼：求月老牽紅線！
  8. 情人節前夕放閃！王一博Man背肖戰「忘羨CP」畫面灑糖
  9. 辣媽日本遊樂園暴怒吼工作人員！　「死不走等20分鐘」：我就要坐第一個
  10. 泰國旅遊和佛塔自拍...晚上出車禍！　Eason「我把手放在上面」：原來是陰廟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366