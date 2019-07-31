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炎亞綸苦等20年！「斷過2次韌帶、半月板沒了」　Kobe親自回文

記者李玟儀／綜合報導

男星炎亞綸一直以來把NBA球星Kobe Bryant視為偶像，他不只一次公開表示對對方的敬佩，也在對方宣布退役的時候特別發文回顧偶像的輝煌，近日在籃球綜藝《超級企鵝聯盟》中他再度提起Kobe，感謝偶像教會了他努力，而曼巴精神更是教會了他堅持。

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝自微博）

▲炎亞綸熱愛籃球。（圖／翻攝自微博）

炎亞綸從高中開始就是Kobe Bryant的球迷，只要對方出賽，他一定會錄下畫面，事後不斷回放觀察對方的動作，因此可以特別自豪地說，「他的動作我在當時幾乎是能做出來。」可惜因為斷過2次韌帶、半月板沒了，現在的他只能做到過去的一半，這讓他格外有感觸，「要好好珍惜你們的健康，可以打籃球的這個熱血當下。」

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將Kobe視為人生導師的炎亞綸除了錄下偶像的某一場球賽，也蒐集簽名球鞋、籃球、書，完全是一名合格的追星迷弟，對他而言，從偶像身上學到的不僅僅只是球技，還有一生對於自己熱愛事情堅持的精神，希望每一位和他一樣喜歡籃球的人，都能珍惜每一天，享受每個能在球場上奔馳的瞬間。

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝自微博）

▲▼炎亞綸終於等到Kobe回覆。（圖／翻攝自微博）

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝自微博）

令人驚喜的是，炎亞綸的發文Kobe看到了，Kobe的微博帳號標註了他，並留言：「Thank you. Always keep your passion on court and in life.」（謝謝，希望在球場上、在生活中，你都能一直保有熱情。）意外獲得偶像的回文，炎亞綸又驚又喜地戲稱自己等了20年終於等到偶像的回覆，「我等得好苦啊！」不過相信這個苦同時與喜悅交織，陪著他走過20年高低起伏的每一天。

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