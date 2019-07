炎亞綸苦等20年！「斷過2次韌帶、半月板沒了」　Kobe親自回文

記者李玟儀/綜合報導

男星炎亞綸一直以來把NBA球星Kobe Bryant視為偶像,他不只一次公開表示對對方的敬佩,也在對方宣布退役的時候特別發文回顧偶像的輝煌,近日在籃球綜藝《超級企鵝聯盟》中他再度提起Kobe,感謝偶像教會了他努力,而曼巴精神更是教會了他堅持。

▲炎亞綸熱愛籃球。(圖/翻攝自微博)

炎亞綸從高中開始就是Kobe Bryant的球迷,只要對方出賽,他一定會錄下畫面,事後不斷回放觀察對方的動作,因此可以特別自豪地說,「他的動作我在當時幾乎是能做出來。」可惜因為斷過2次韌帶、半月板沒了,現在的他只能做到過去的一半,這讓他格外有感觸,「要好好珍惜你們的健康,可以打籃球的這個熱血當下。」

將Kobe視為人生導師的炎亞綸除了錄下偶像的某一場球賽,也蒐集簽名球鞋、籃球、書,完全是一名合格的追星迷弟,對他而言,從偶像身上學到的不僅僅只是球技,還有一生對於自己熱愛事情堅持的精神,希望每一位和他一樣喜歡籃球的人,都能珍惜每一天,享受每個能在球場上奔馳的瞬間。

▲▼炎亞綸終於等到Kobe回覆。(圖/翻攝自微博)

令人驚喜的是,炎亞綸的發文Kobe看到了,Kobe的微博帳號標註了他,並留言:「Thank you. Always keep your passion on court and in life.」(謝謝,希望在球場上、在生活中,你都能一直保有熱情。)意外獲得偶像的回文,炎亞綸又驚又喜地戲稱自己等了20年終於等到偶像的回覆,「我等得好苦啊!」不過相信這個苦同時與喜悅交織,陪著他走過20年高低起伏的每一天。