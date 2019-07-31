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泰國旅遊和佛塔自拍...晚上出車禍！　Eason「我把手放在上面」：原來是陰廟

記者林彥君／台北報導

Eason（黃尹宣）、郭彥均上八大綜合台《WTO姐妹會》，在農曆7月鬼門開，討論各國「超涼感」景點。節目主持人莎莎和郭彥均談到自認最恐怖的國家，不約而同脫口：「泰國！」Eason分享曾在泰國旅遊時，看見路邊很多金碧輝煌的小型佛塔，而興奮自拍，沒想到卻因此在晚上出車禍。

▲▼Eason。（圖／八大綜合台提供）

▲Eason分享恐怖經歷。（圖／八大綜合台提供）

Eason事後才知道那些小型佛塔是陰廟，「當下只覺得那些小佛塔很像積木很可愛，就開始狂自拍，我還把手搭在佛塔上耶。」郭彥均聽完大家的分享，苦笑說：「我其實剛剛超想上廁所，但整集錄完我反而上不出來，這些故事真的都好可怕。」

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▲▼Eason。（圖／八大綜合台提供）

▲Eason上節目聊鬼故事。（圖／八大綜合台提供）

另外，被票選為全亞洲十大恐怖地點之一的「達德小學」的傳說，也令現場氣氛降至冰點。Eason聽聞後，透露曾因節目到訪當地，恰巧遇到美國知名電視台拍攝結束，還被對方警告：「我們真的有拍到東西，不要進去。」最後他挑戰一個人待在小學裡最陰的廁所，他說：「當下我真的有聽到很緩慢的腳步聲走進我的隔間，就沒有再走出去的了。」
 
香港新住民Jenny分享香港電台禁歌-電影《靈氣逼人》主題曲《夜夜癡纏》的原唱曾透露，錄製該首歌曲時，桌上的便條紙在沒有人抽取的情況下，自己飛出來，也讓這首歌從此再也沒有電視台與電台敢播，為讓觀眾更有感，節目現場大膽播放該首歌曲，Jenny聽後則表示：「你們敢放，你們厲害！」
 

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