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三浦春馬見面會佛心價只要2800！還能全場一對一擊掌

記者吳孟庭／綜合報導

演出電影《戀空》享有高人氣的日本演員三浦春馬，日前宣布即將在8月底來台舉辦首次的粉絲見面會，最新票價與福利也出爐，全場均一價只要2800元，當日現場售票為3200元，每人還能與他一對一近距離擊掌，此外也會抽選幸運粉絲，能獲得親筆簽名週邊以及單曲等大禮。

▲▼三浦春馬。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲三浦春馬即將來台舉辦見面會。（圖／雅慕斯娛樂提供）

三浦春馬也特別錄製問候影片，用字正腔圓的發音說出，「你好，我是三浦春馬」。他因為在電視劇《TWO WEEKS》詮釋為救絕症女兒而亡命天涯的父親，於WAKUWAKU JAPAN頻道同步跟播，也因此有機會能來台會粉絲，他表示相當期待，用日文說「等你們唷」。

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雖然2007年是以演員身分與日本女星新垣結衣拍攝《戀空》闖出知名度，三浦春馬不但挑戰舞台劇，更以歌手身份正式出道，推出個人首張單曲《Fight for your heart》，日前參加電視台音樂特別節目，表演讓許多人驚艷讚他真的很全才。

三浦春馬 1st FAN MEETING IN TAIPEI「TWO WEEKS」SPECIAL，預定8月29日（四）晚間8點於ATT SHOW BOX大直舉行，票價為台幣2800元（當日現場票為3200元）。

福利除了購票全員皆可獲得FAN MEETING限定明信片一張、WAKUWAKU JAPAN提供的《TWO WEEKS》資料夾一份外，每人都能和三浦春馬一對一近距離擊掌，也會抽選幸運粉絲，獲得親筆簽名週邊以及單曲等大禮。門票將於本週六（8月3日）中午12點在KKTIX全面啟售，相關詳情請鎖定主辦單位Welcome Music以及雅慕斯娛樂官方臉書專頁。

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