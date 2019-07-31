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情人節前夕放閃！王一博Man背肖戰「忘羨CP」畫面灑糖

記者林奕如／台北報導

暑假夯劇WeTV《陳情令》由兩大鮮肉肖戰與王一博主演，兩人顏值爆表，被封是2019古裝男神，兄弟情誼被網友組「忘羨CP」。最新劇情中，王一博主動背起受傷的肖戰，前胸貼後背的「甜蜜畫面」，讓網友笑說這波狗糧來得猝不及防，簡直是在情人節前夕狂放閃。

▲王一博《陳情令》背肖戰，七夕前先發糖。（圖／WeTV提供）

▲肖戰和王一博被網友組成「忘羨CP」。（圖／WeTV提供）

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該劇改編墨香銅臭小說《魔道祖師》，以五大家族為背景。肖戰飾演瀟灑魏無羨，王一博則飾演藍忘機，兩人兄弟情，不時讓人歪樓，以為才是一對情侶。像是肖戰裝醉用紙人調皮逗弄王一博，還貌似送上飛吻，惹得王一博直說：「別鬧！」還有一幕王一博Man背肖戰，肖戰原先推辭：「大男人還要背，太難看了。」讓王一博淡然說：「你曾經也背我的，你從不記得這些。」言談中回憶起兩人初相識時，自己腿傷肖戰背起他的畫面。

▲王一博《陳情令》背肖戰，七夕前先發糖。（圖／WeTV提供）

▲王一博飾演藍忘機。（圖／WeTV提供）

肖戰近日在微博上抒發飾演魏無羨的感觸，認為魏無羨是一個像陽光一樣奪目的人，更像一束絢麗的煙花。「時隔一年再次想起來，總覺得這些詞語都不能很準確的體現他的特質，今天恍然大悟，像他這樣燦爛的人難道不是應該像陽光一般奪目嗎？」

▲王一博《陳情令》背肖戰，七夕前先發糖。（圖／WeTV提供）

▲肖戰飾演魏無羨。（圖／WeTV提供）

他坦言魏無羨心中一直有一顆俠義的種子，「對於我來說他從來都不是一段文字，他是一個鮮活的，真實存在的人，他的經歷、他的生活都飽滿的浮現在我眼前。所以在問這個問題的時候，我會脫口而出，他的善良，他的溫暖，他的堅持，他的樂觀。」他說，如果觀眾見到魏無羨，希望能給他一個擁抱，並且告訴他，「你真的很好，你用心守護的赤誠俠義都沒有白費，不用再在黑暗裡踱步而行，因為你就是最耀眼的存在。」該劇WeTV全網獨播。

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肖戰, 王一博, 陳情令, 魏無羨, 藍忘機, 夷陵老祖, 魔道祖師, 江橙, 汪卓成

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