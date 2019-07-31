記者張筱涵／綜合報導

南韓Mnet節目《PRODUCE X 101》節目播畢後因為投票數有可疑之處，遭到粉絲正式報警求真相，31日媒體公司CJ E&M（電視台Mnet是旗下子公司）遭到警方下了搜查令，而在最後一集直播中負責接受簡訊投票的公司也出面說話了。

▲韓網友計算《PRODUCE X 101》票數差竟出現「詭異巧合」。（圖／翻攝自韓網）4248277

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據韓媒《聯合新聞》報導，針對電視台Mnet《PRODUCE X 101》直播造假爭議進行調查，申請了搜查令後31日正式開始動作，首爾警察廳網路調查大隊將派人到CJ E&M內部《PRODUCE X 101》製作單位辦公室搜查相關資料。

▲位於CJ E&M的《PRODUCE X 101》製作單位辦公室遭到搜查。（圖／翻攝自NAVER MAP）

而據韓媒《DISPATCH》報導，負責直播節目現場投票事項的相關機構「mediatoday」受訪表示：「所有資料的原始檔案都還在，我們不可能造假的，我們沒有立場針對（爭議）說些什麼或出面，我們只是把投票資料傳達給對方而已，線上投票等作業都是Mnet負責的。」

mediatoday聲明表示不清楚Mnet是用什麼樣的方式統計票數，僅表達「原始資料都還在」，只是因為有簽約的關係，在Mnet方沒有要求的情況下沒辦法逕自公開。另外，粉絲現在擔心的是最後結果脫穎而出的「X1（엑스원）」11名成員（金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南道賢、車俊昊、姜敏熙、李垠尚）出道會受到影響。

▲X1日前進行了第一次團體直播。（圖／翻攝自X1推特）