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台客電力公司韓國不買伴手禮...搶女性保養品　背後原因超感人！

記者蔡琛儀／台北報導

文化部影視及流行音樂產業局近日積極協助台灣樂團，拓展韓國市場登上釜山音樂節，8月中則有董事長樂團、草屯囝仔、美秀集團及八十八顆芭樂籽等前進韓國最大的仁川音樂節。

▲▼ 台客電力公司。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲▼ 台客電力公司日前在釜山音樂節開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲▼ 台客電力公司。（圖／新視紀整合行銷提供）

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活動現場旗幟飄揚、大型海報林立，且上面都有台客電力公司，讓他們備感尊榮。而首張專輯就入圍第28屆金曲獎最佳台語專輯獎的台客電力公司，首登釜山音樂節演出，結合電音搖滾的獨特台式曲風，一連演唱《小屁孩》、《雞排珍奶》、《老厝邊》、《轎班男兒》等多首歌曲，以夾雜台語、英文與簡單韓文向現場觀眾問候，現場更有韓國小女生粉絲比讚大喊：「Taiwan NO.1！」讓他們感動不已。

▲▼ 台客電力公司。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲台客電力公司日前在釜山音樂節開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）

得知英國電子音樂團體化學兄弟也在釜山音樂節演出，DJ大衛化身歌迷朝聖偶像，初為人父的柯大堡思女心切，每天都要和女兒、老婆視訊，演出隔天就趕回臺灣，今天正好是柯大堡老婆出月子中心，大堡笑說：「現在起餵奶換尿布的專職奶爸工作開始。」柯大堡在韓國也展現好老公風範，觀光客搶買伴手禮，他則是專挑女性保養品，特別是除皺霜，想送給老婆珍珠。台客電力公司也預告睽違3年多即將在年底發行第二張創作專輯。

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