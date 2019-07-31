記者古靜兒／綜合報導

香港無線電視劇《鐵馬尋橋》當年一播出，就因強大演員陣容及緊湊的劇情引起劇迷熱議，演員們也因劇結友，劇中飾演老四的林子善日前就在個人IG上曬出和老婆、黃嘉樂夫婦、唐詩詠及馬國明的合照，然而照片中還是單身狀態的唐、馬兩人引起網友忍不住「湊作堆」。

▲《鐵馬尋橋》就算播出已有十年歲月，但一票演員感情依舊非常好。（圖／翻攝自Instagram／natalietong53）

林子善經常在IG上PO出和許多同劇演員出遊或聚餐的合照，可見其好人緣，他在7月30日就和網友分享一張與《鐵馬尋橋》演員們聚餐後的合照，照片中的他和懷孕的妻子頭靠頭甜蜜笑對鏡頭，並配上文字：「多謝二哥請食飯（吃飯），寶寶都話（也說）多謝二伯。」雖然林子善和黃嘉樂都已有好歸屬，但照片中右側的唐詩詠及馬國明卻尚未嫁娶，令網友忍不住在PO文底下為二人牽線：「如果真的是三對情侶就好了」、「月老啊，快把右邊兩位綁起來」、「右邊兩個趕快牽紅線，再加上大哥（鄭嘉穎在劇中飾演老大）就四對了！」

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▲林子善PO出《鐵馬尋橋》演員聚餐合照，右側的兩人被粉絲大呼趕快在一起。（圖／翻攝自Instagram／lamtszsin413）

馬國明曾和同為無線藝人的黃心穎被爆戀情，但之後也因對方劈腿正式宣告分手，他和唐詩詠在許多電視劇中都曾合作，因此也被粉絲希望兩位黃金單身男女可以趕快擦出「愛的火花」。

▲馬國明和唐詩詠除了《鐵馬尋橋》外，也合作過多部無線電視劇，粉絲都希望兩人能夠再續劇中姻緣，趕快在一起。（圖／翻攝自Instagram／natalietong53）