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馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星王寶強和出軌妻馬蓉打官司2年，日前雙方離婚生效、親子撫養權、財產分割等終於告一段落。近日網路上流傳一支聲稱是馬蓉的「無碼愛情片」，片中女子和本人頗為相似，引起不小議論。

大陸微博上近日流傳一支號稱是馬蓉的私密愛情片，片中女子三點全露，在床上激烈搏鬥，因為模樣神似本尊，引起熱烈討論，但疑似是她本人在IG發文表示：「What？me？這圖這麼模糊，怎麼就是我了？看了這圖那些說我出軌的人你們真該去看看眼科醫生，雖然這女孩看上去和我長的很像，但並不是我。」

▲馬蓉愛情片。（圖／翻攝自微博、IG）

▲馬蓉愛情片。（圖／翻攝自IG）

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最後該女子強調3次「不是我」，雖然該帳號的持有人是否就是馬蓉還無法確認，但不少網友從之前一些貼文的蛛絲馬跡判斷，猜測是本人的真實性頗高。

王寶強和馬蓉共同擁有財產，市值將近人民幣2億元（約台幣9.2億元），解除夫妻關係後，財產分割掀起爭議，並在法院另案審理。他和前妻需要分割的財產包括股權、房產、車、有價證券、海外房產等，由於離婚關係認定了女方的過錯，造成他精神上的損害，因此法院認為應該應該給予賠償，因此2億財產分割比較偏向王寶強，也就表示男方得到的比較多，目前雙方調解結束，財產分割協議上也已經簽字，協議生效。

▲馬蓉愛情片。（圖／翻攝自微博、IG）

▲馬蓉離婚王寶強。（圖／翻攝自微博）

王寶強身邊人士透露，「夫妻二人房產中只有一處登記在王寶強的名下，其他都在馬蓉和女方父母名下，目前也在配合做產權變更。」他和前妻的離婚官司全部結束，同時也給大陸婚姻官司立下新的判例，消息曝光後掀起陸網熱烈討論，有人驚呼「我只看到2億（人民幣）」、「出道短短幾年就賺這麼多」、「重點是王寶強名下只有一個房產。」也有網友怒嗆「這就是婚內偷情的下場」、「糾纏這麼久可算結束了，心疼王寶強。」

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