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遭官方拆濾鏡「真面目是58歲阿姨」　「甜美網紅」喬碧蘿殿下痛哭：這是反差萌！

記者張筱涵／綜合報導

大陸直播主「喬碧蘿殿下」日前因為和mix晴子開PK直播，導致原本擋在臉上的圖片被撤下，導致素顏黑眼圈、雙下巴圓臉的真面目曝光，這也讓她不停遭批「詐騙」，死忠粉絲也都離去，日前她痛哭直播表示這次事件都是策劃過的：「我絕對沒有違法亂紀。」

▲喬碧蘿殿下沒發現擋臉圖不見，笑說自己沒破10萬點閱不能露臉。（圖／翻攝自bilibili）

▲喬碧蘿殿下（右）和mix晴子（左）開PK直播意外露出真面目。（圖／翻攝自BILIBILI）

喬碧蘿殿下在事件過後飽受批評，死忠粉絲也都紛紛刪帳號或不再觀看她的直播，網友們也痛批她上傳的照片和真人相差十萬八千里有惡意欺騙之意。面對連日的批評，她出面解釋其實一切都是策劃過的，只希望自己可以帶給大家快樂：「長成怎麼樣重要嗎？我們沒有任何違法亂紀，沒有任何侵權行為。」

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▲喬碧蘿殿下平常都遮臉直播，一個禮拜可賺進台幣數十萬元。（圖／翻攝自豆瓣小組）

▲網友指控喬碧蘿殿下上傳的照片都是假的。（圖／翻攝自豆瓣小組）

真面目曝光後有些比較惡毒的留言出現，喬碧蘿殿下的情緒受到很大的影響，直播過程邊哭邊傾訴，同時也感謝仍聲援送禮的粉絲：「我相信正義一定會降臨，我們工作室就3個人，我們是個小公司，我是真的很喜歡二次元的人，我覺得二次元很美好。」

▲網友指控喬碧蘿殿下上傳的照片都是假的。（圖／翻攝自微博）

▲喬碧蘿殿下濾鏡被拆後曾上傳自拍說自己長得不差。（圖／翻攝自微博）

同時喬碧蘿殿下也坦承以遮臉方式直播都是自己想的，原本是希望能帶給大家一個嶄新的「反差萌」主播形象，沒想到會變成這樣：「本來想的就是58歲和蘿莉音（娃娃音）是個反差嘛，你們喜歡的是那種樣子，這個人設就是很二次元。」

最後喬碧蘿殿下平復情緒：「我是要強的人，我不太希望別人同情我而怎麼樣，大家知道吧？我們繼續開始今天的直播吧，工作要有認真的工作態度，不管大家眼中的喬碧蘿到底長成怎麼樣，我們只是想留一個懸念，讓大家猜測她到底長怎麼樣、到底是誰而已，希望大家還是正常去看這些東西吧。」

►喬碧蘿殿下痛哭直播影片。

▲喬碧蘿殿下認為自己沒違法，面對酸言酸語情緒崩潰。（圖／翻攝自bilibili）

▲喬碧蘿殿下認為自己沒違法，面對酸言酸語情緒崩潰。（圖／翻攝自bilibili）

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喬碧蘿殿下, 大陸直播主, 甜美網紅

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