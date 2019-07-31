2019「百大最帥臉蛋」柾國、V再登名單！　南韓藝人中還有C位出身的「他」

記者古靜兒／綜合報導

美國電影網站「TC Candler」每年都會公布「全球男女最美臉蛋」排行榜，自2010年開始至今已誕生9屆的「世界神顏冠軍」，該網站從2019年7月22日開始陸續公佈提名名單，南韓天團防彈少年團的「黃金忙內」柾國（Jungkook）也在日前被公布提名該排行榜。

▲田柾國和好友車銀優，雙雙被提名2019「百大最帥臉蛋」。（圖／翻攝自Instagram、Twitter／eunwo.o_c、방탄소년단）

「全球最帥臉蛋」排行榜2018年的冠軍是「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），亞軍則是防彈少年團的柾國，2019年的排行榜他也再次被提名。另外目前已公佈的名單中，同樣被提名的亞洲男藝人還有防彈少年團的V、姜丹尼爾、LAY張藝興、NCT的李泰容以及Astro的車銀優。

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▲「百大最帥臉蛋」排行榜中，2017年的冠軍V和2018年的亞軍柾國今年都再度被提名。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）

2019年度的「全球最帥臉蛋」排行榜提名時間在11月30日截止，之後就會開放投票環節，依照歷屆傳統，粉絲投票的方式共分為以下四種：在「TC Candler」官方粉專的投票PO文下留言、追蹤「TC Candler」的官方推特並回覆投票推文、追蹤「TC Candler」的官方IG並在投票PO文中留下藝人的主題標籤、以及到「TC Candler」官方網站留言。

▲2019「百大最帥臉蛋」亞洲藝人被提名的還有NCT的李泰容、ASTRO的車銀優、姜丹尼爾以及LAY張藝興。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）