ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2019「百大最帥臉蛋」柾國、V再登名單！　南韓藝人中還有C位出身的「他」

記者古靜兒／綜合報導

美國電影網站「TC Candler」每年都會公布「全球男女最美臉蛋」排行榜，自2010年開始至今已誕生9屆的「世界神顏冠軍」，該網站從2019年7月22日開始陸續公佈提名名單，南韓天團防彈少年團的「黃金忙內」柾國（Jungkook）也在日前被公布提名該排行榜。

▲田柾國和好友車銀優，雙雙提名2019「百大最帥臉蛋」。（圖／翻攝自Instagram、Twitter／eunwo.o_c、방탄소년단）

▲田柾國和好友車銀優，雙雙被提名2019「百大最帥臉蛋」。（圖／翻攝自Instagram、Twitter／eunwo.o_c、방탄소년단）

「全球最帥臉蛋」排行榜2018年的冠軍是「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），亞軍則是防彈少年團的柾國，2019年的排行榜他也再次被提名。另外目前已公佈的名單中，同樣被提名的亞洲男藝人還有防彈少年團的V、姜丹尼爾、LAY張藝興、NCT的李泰容以及Astro的車銀優。

請繼續往下閱讀...

▲2019「百大最帥臉蛋」亞洲藝人提名名單。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）

▲2019「百大最帥臉蛋」亞洲藝人提名名單。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）

▲「百大最帥臉蛋」排行榜中，2017年的冠軍V和2018年的亞軍柾國今年都再度被提名。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）

2019年度的「全球最帥臉蛋」排行榜提名時間在11月30日截止，之後就會開放投票環節，依照歷屆傳統，粉絲投票的方式共分為以下四種：在「TC Candler」官方粉專的投票PO文下留言、追蹤「TC Candler」的官方推特並回覆投票推文、追蹤「TC Candler」的官方IG並在投票PO文中留下藝人的主題標籤、以及到「TC Candler」官方網站留言。

▲2019「百大最帥臉蛋」亞洲藝人提名名單。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）

▲2019「百大最帥臉蛋」亞洲藝人提名名單。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）

▲2019「百大最帥臉蛋」亞洲藝人提名名單。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）

▲2019「百大最帥臉蛋」亞洲藝人提名名單。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）

▲2019「百大最帥臉蛋」亞洲藝人被提名的還有NCT的李泰容、ASTRO的車銀優、姜丹尼爾以及LAY張藝興。（圖／翻攝自Instagram／tccandler）

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

推薦閱讀

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！　揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班

謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！　揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BTS, 防彈少年團, 柾國, V, ASTRO, 車銀優, 張藝興, 姜丹尼爾, NCT, 李泰容

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 三浦春馬見面會佛心價只要2800！還能全場一對一擊掌
  2. 男歌手韓國不買伴手禮...搶女性保養品　背後原因超感人！
  3. 韓警申請通過「正式搜查《101》辦公室」！　負責投票機構出面了
  4. 周興哲傳被前主播女友分手　經紀人回應了！
  5. Selina「回娘家」曝戀愛模式　分析七夕意義...唐綺陽神回！
  6. 任達華近況曝光！　遭捅傷濺血12天「起居全靠老婆」手傷嚴重
  7. 沒錢買新鞋...比賽滑倒狂凸槌！ 胡瓜看到秒脫鞋給他穿
  8. 恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公
  9. 遭官方拆濾鏡「真面目是58歲阿姨」　「甜美網紅」喬碧蘿殿下痛哭：這是反差萌！
  10. 馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366