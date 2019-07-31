宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

記者田暐瑋／綜合報導

宋慧喬與宋仲基宣布離婚，2人1年8個月的婚姻正式畫下句點後，她除了迅速將Instagram和男方的合照刪光之外，還表示下半年將暫別演藝圈。而宋仲基則被爆出下場更是糟糕，因為形象大受損傷，手上的廣告迅速驟減，造成不小的損失。

據南韓媒體報導，宋仲基在離婚後，形象受到不小打擊，接到的廣告數量變少，且大多數是居家電器產品，目前他雖然正在趕拍新戲，但手上的工作減少許多。相較於宋慧喬，出道以來累積的人氣及地位仍然屹立不搖，廠商依舊力挺，手上的代言並未遭到撤換。

▲宋慧喬和宋仲基22日在法律上正式成為陌生人。（圖／翻攝自宋仲基官網、宋慧喬IG）



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一名金姓娛樂記者爆料宋宋夫妻背後的離婚內幕，「兩人為了更圓滿的解決協議，宋慧喬主動先提出離婚調解的想法，但宋仲基卻突然向法院申請離婚調解，同時通過律師向各大媒體通知訊息，聲明裡使用著『傷害』等字眼，導致有很多對宋慧喬的推測報導出現，我要很明確地告訴大家，先選擇要離婚調解的人是宋慧喬。」

輿論將婚姻破裂的咎責歸給宋慧喬，認為她過去戀愛緋聞多，但金記者直白回應：「宋慧喬只是戀愛緋聞比較多，那宋仲基就沒有過去嗎？我在當記者的這段期間，也聽過很多宋仲基交往圈內女友的事情，如果要說差別的話，只是宋仲基沒有公開而已。」他想告訴閱聽者，知道的不一定是全部，「雖然是有名藝人，但他們也只是普通人類。」

▲內幕曝光！宋慧喬先提離婚 韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友。（圖／翻攝自Youtube）