贈獎／搞怪搖滾樂團「TDCC」　8月首次登台開唱！

▲TDCC將於8/12來台開唱。(圖/主辦單位提供)

來自北愛爾蘭的電子搖滾樂團Two Door Cinema Club在2007年成立,自創團以來以搞怪風格、曲風多變深受大眾的喜愛,連美國前總統歐巴馬都曾去欣賞他們在華盛頓的演出,他們的歌也影響了現今許多年輕樂團的風格。近期發布的三首新作品 Talk,、Satellite 及Dirty Air,依然搞怪的作風也讓樂迷們大呼過癮!Two Door Cinema Club除了將在台灣和泰國舉辦巡迴演出,他們也即將參與在日本舉辦的Summer Sonic音樂節。2013年原訂要來台開唱的TDCC因為主唱Alex的聲帶受傷而取消,因此這次的台灣演唱會將是Two Door Cinema Club首次來台灣開唱!ETtoday幫廣大粉絲們謀福利,現在只要下載星光雲App,參加活動就有機會抽到演唱會門票,喜歡TDCC的粉絲們千萬不要錯過了!

點我下載星光雲App抽票去>>>

【Two Door Cinema Club】宣布即將推出他們第四張錄音室專輯” False Alarm’以及10月於英國舉辦的巡迴演出後,Two Door Cinema Club也公布了8月12日 ATT SHOWBOX大直館 舉辦演唱會的消息。快下載星光雲App搶抽演唱會門票,2019/8/12(一)晚上8點一起進場與「TDCC」用電音搞怪,HIGH 翻全場!

《TWO DOOR CINEMA CLUB LIVE IN TAIPEI 》

演出時間:2019/8/12(一)

演出時間:20:00

演出地點:ATT SHOWBOX大直館(台北市中山區敬業三路123號 ATT 4 Recharge 8F)

【活動方式】

下載 《ETtoday星光雲》App

◎步驟2:

開啟《ETtoday星光雲》App,點選左上角摺疊選單入口(三條橫線),即可展開側欄;立馬進入「點我抽TDCC演唱會門票」,填留資料,馬上行動!

▲App贈票活動使用。

◎步驟3:請務必正確及填妥資訊,如填寫格式或資訊錯誤,視同放棄得獎資格喔!

▲App贈票活動使用。

【贈票活動資訊】

◎活動時間: 7月31日起至8月4日2359止。

◎得獎獎項: TDCC演唱會門票〈以手機號碼為準〉

◎活動方式: 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式: 於活動結束後將票券寄送給得獎者,依網友報名資訊中所填寫的地址寄出,個人資料請務必正確並完整填寫資料,以利贈獎寄送,如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格,不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權,且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜,悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題,可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net,我們將盡速為您解答喔~