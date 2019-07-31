ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

贈獎／搞怪搖滾樂團「TDCC」　8月首次登台開唱！

App小組／活動報導

▲TDCC將於8/12來台開唱。（圖／主辦單位提供）

▲TDCC將於8/12來台開唱。（圖／主辦單位提供）

來自北愛爾蘭的電子搖滾樂團Two Door Cinema Club在2007年成立，自創團以來以搞怪風格、曲風多變深受大眾的喜愛，連美國前總統歐巴馬都曾去欣賞他們在華盛頓的演出，他們的歌也影響了現今許多年輕樂團的風格。近期發布的三首新作品 Talk,、Satellite 及Dirty Air，依然搞怪的作風也讓樂迷們大呼過癮！Two Door Cinema Club除了將在台灣和泰國舉辦巡迴演出，他們也即將參與在日本舉辦的Summer Sonic音樂節。2013年原訂要來台開唱的TDCC因為主唱Alex的聲帶受傷而取消，因此這次的台灣演唱會將Two Door Cinema Club首次來台灣開唱！ETtoday幫廣大粉絲們謀福利，現在只要下載星光雲App，參加活動就有機會抽到演唱會門票，喜歡TDCC的粉絲們千萬不要錯過了！

點我下載星光雲App抽票去>>>

請繼續往下閱讀...

Two Door Cinema Club】宣布即將推出他們第四張錄音室專輯” False Alarm’以及10月於英國舉辦的巡迴演出後，Two Door Cinema Club也公布了8月12日ATT SHOWBOX大直館 舉辦演唱會的消息。快下載星光雲App搶抽演唱會門票，2019／8／12（一）晚上8點一起進場與「TDCC」用電音搞怪，HIGH 翻全場！

《TWO DOOR CINEMA CLUB LIVE IN TAIPEI 》
演出時間：2019／8／12（一）
演出時間：20:00
演出地點：ATT SHOWBOX大直館（台北市中山區敬業三路123號 ATT 4 Recharge 8F）

【活動方式】

◎步驟1：下載  《ETtoday星光雲》App （點我下載）

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽TDCC演唱會門票」，填留資料，馬上行動！

▲App贈票活動使用。

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

▲App贈票活動使用。

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 7月31日起至8月4日2359止。
◎得獎獎項： TDCC演唱會門票〈以手機號碼為準〉
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

推薦閱讀

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！　揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班

謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！　揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

TDCC, 北愛爾蘭, App贈獎, 抽獎, 活動, 演唱會, 樂團, 電子, 搞怪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 三浦春馬見面會佛心價只要2800！還能全場一對一擊掌
  2. 男歌手韓國不買伴手禮...搶女性保養品　背後原因超感人！
  3. 韓警申請通過「正式搜查《101》辦公室」！　負責投票機構出面了
  4. 周興哲傳被前主播女友分手　經紀人回應了！
  5. Selina「回娘家」曝戀愛模式　分析七夕意義...唐綺陽神回！
  6. 任達華近況曝光！　遭捅傷濺血12天「起居全靠老婆」手傷嚴重
  7. 沒錢買新鞋...比賽滑倒狂凸槌！ 胡瓜看到秒脫鞋給他穿
  8. 恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公
  9. 遭官方拆濾鏡「真面目是58歲阿姨」　「甜美網紅」喬碧蘿殿下痛哭：這是反差萌！
  10. 馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366