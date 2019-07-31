贈獎／搞怪搖滾樂團「TDCC」　8月首次登台開唱！

App小組／活動報導

▲TDCC將於8/12來台開唱。（圖／主辦單位提供）

來自北愛爾蘭的電子搖滾樂團Two Door Cinema Club在2007年成立，自創團以來以搞怪風格、曲風多變深受大眾的喜愛，連美國前總統歐巴馬都曾去欣賞他們在華盛頓的演出，他們的歌也影響了現今許多年輕樂團的風格。近期發布的三首新作品 Talk,、Satellite 及Dirty Air，依然搞怪的作風也讓樂迷們大呼過癮！Two Door Cinema Club除了將在台灣和泰國舉辦巡迴演出，他們也即將參與在日本舉辦的Summer Sonic音樂節。2013年原訂要來台開唱的TDCC因為主唱Alex的聲帶受傷而取消，因此這次的台灣演唱會將是Two Door Cinema Club首次來台灣開唱！ETtoday幫廣大粉絲們謀福利，現在只要下載星光雲App，參加活動就有機會抽到演唱會門票，喜歡TDCC的粉絲們千萬不要錯過了！

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【Two Door Cinema Club】宣布即將推出他們第四張錄音室專輯” False Alarm’以及10月於英國舉辦的巡迴演出後，Two Door Cinema Club也公布了8月12日 ATT SHOWBOX大直館 舉辦演唱會的消息。快下載星光雲App搶抽演唱會門票，2019／8／12（一）晚上8點一起進場與「TDCC」用電音搞怪，HIGH 翻全場！

《TWO DOOR CINEMA CLUB LIVE IN TAIPEI 》

演出時間：2019／8／12（一）

演出時間：20:00

演出地點：ATT SHOWBOX大直館（台北市中山區敬業三路123號 ATT 4 Recharge 8F）

【活動方式】

◎步驟1：下載 《ETtoday星光雲》App （點我下載）

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽TDCC演唱會門票」，填留資料，馬上行動！

▲App贈票活動使用。

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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【贈票活動資訊】

◎活動時間： 7月31日起至8月4日2359止。

◎得獎獎項： TDCC演唱會門票〈以手機號碼為準〉

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~