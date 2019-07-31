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《歌舞青春》電視劇版本殺青！　「播出時間曝光」經典歌曲全回鍋

記者古靜兒／綜合報導

讓眾人陷入音樂劇風潮的經典歌舞劇電影《歌舞青春》，在2018年7月被官方宣佈即將開拍電視劇版本，而迪士尼也在日前確定上線日期，消息一出令全球《歌舞青春》影迷大呼超期待。

▲《歌舞青春》電視劇版終於確定上映日期。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

▲經典歌舞劇電影《歌舞青春》時隔多年被翻拍成電視劇。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

《歌舞青春》被影評人們稱為「迪士尼最成功的原創音樂劇電影」，在2006年播出第一集後，就掀起一陣「歌舞劇旋風」，當年《歌舞青春》三部曲結束後，許多粉絲都相當不捨，紛紛呼籲迪士尼繼續拍攝續集。《歌舞青春》在多年後也回應了粉絲們的期待，通過官方粉專，已確定電視劇版的上線時間是在2019年11月12日，登錄迪士尼力推的新流媒體平台Disney+，電視劇版總共有10集，並且會以紀錄片的風格呈現，每一集都會有過去電影中的一首歌曲重新改編的新歌，當然原版電影中的歌曲也會出現在劇中。

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▲《歌舞青春》電視劇版終於確定上映日期。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

▲《歌舞青春》官方粉專日前曬出電視劇版一眾新世代演員的合照。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

▲《歌舞青春》電視劇版終於確定上映日期。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

▲《歌舞青春》官方粉專日前曬出電視劇版logo。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

《歌舞青春》即使在三部曲落幕後也不減熱潮，當年非但所有相關周邊一售而空，甚至還辦了演唱會，之後還被改編成真正的音樂劇，連南韓夯團Super Junior的厲旭、AOA的草娥、FT Island的在真都曾經出演劇中角色。這次《歌舞青春》被改編成電視劇版，並且引進一眾年輕新世代演員，令忠實影迷都非常期待電視劇版，究竟會帶來什麼不一樣的火花。

▲《歌舞青春》電視劇版終於確定上映日期。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

▲《歌舞青春》電視劇版終於確定上映日期。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

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