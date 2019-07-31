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《今生是第一次》姜成旭性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員姜成旭（강성욱）2015年開始演音樂劇，直到2017年參加綜藝節目《Heart Signal》敞開知名度才正式透過戲劇《今生是第一次》出道，怎料演藝事業才正要展開就被判刑5年。

▲姜成旭在《Heart Signal》以暖男形象著稱。（圖／翻攝自姜成旭IG）

▲姜成旭在《Heart Signal》以暖男形象著稱。（圖／翻攝自姜成旭IG）

▲姜成旭在《Heart Signal》以暖男形象著稱。（圖／翻攝自姜成旭IG）

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姜成旭涉嫌性侵遭到居留，據南韓電視台MBN節目《NEWS8》報導，他被告性侵和傷害罪，一審時被法官判了5年有期徒刑，當下馬上就被移送拘留，更令人驚訝的是犯罪時間點就是他在《Heart Signal》爆紅的時候。這也讓網友感嘆原本預計進行的《Heart Signal》第三季還是停止會比較好，因為除了姜成旭以外，曾參與節目的金賢宇（音譯，김현우）也因為酒駕出事過。

▲姜成旭被判5年有期徒刑。（圖／翻攝自韓網）

▲姜成旭被判5年有期徒刑。（圖／翻攝自韓網）

事實上，姜成旭2015年一連演兩部音樂劇《女神在看》和《京城特使》，累積一定的舞台經驗後受到矚目，獲邀參加《Heart Signal》正式展開演藝之路，第一部出道作品就是從播出到結束都是同時段平均收視率第一名的《今生是第一次》，雖然只有特別演出但仍留給觀眾深刻印象，如今因為性侵斷送演藝生涯。

▼[단독] '푸드덕' 강성욱, 성폭력 혐의로 징역 5년 법정구속[뉴스8]。（影片／取自MBN News YouTube，如遭刪除請見諒）

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