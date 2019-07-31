謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！　揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班

記者李玟儀／綜合報導

女星謝忻因為車吻阿翔，形象、演藝事業重創，日前曾有週刊媒體報導，友人稱謝忻透露自己會被鯉魚精附身傳達神明旨意，而阿翔則是有「桌頭」的天賦。起初外界原本沒有把她的話當真，沒想到近日起乩的畫面曝光了，帶著乩身的她表情痛苦凝重。

▲謝忻。（圖／翻攝自Instagram／謝忻）

請繼續往下閱讀...

據《時報周刊》報導，謝忻在3月31日隨著台南新港東的湄壽宮前往大甲鎮瀾宮，起乩護駕的隊伍中還有張文綺與曹雅雯。在進香隊伍中，帶著乩身的她突然恍神，隨後彷彿是靈體上身，緊皺眉頭、閉緊雙眼，表情看起來很糾結痛苦，帶著特殊的手勢、踏著獨有的步伐為媽祖開路。直到媽祖回駕安座，謝忻任務告一段落後瞬間回神，回到平日狀態。

▲▼謝忻（上圖）、曹雅雯（下圖）起乩。（圖／翻攝自時報周刊）

除了謝忻，據週刊爆料曹雅雯是七仙女附身，照片中的模樣優雅、秀氣，而張文綺從行為舉動，以及口中含著棒棒糖的模樣看來，可能是太子附身。據傳3人曾結伴到湄壽宮參加乩童訓練班，結業後曹雅雯偶爾會執業，在宮裡「辦事」。

▲左上為張文綺。（圖／翻攝自時報周刊）

另外，謝忻等人頻繁進出宮廟似乎已經不是秘密，與廟裡的工作人員會互稱師姊妹，也會參加廟裡活動，不少信徒都知道3人乩童的身分，也已經習慣看到起乩的模樣。