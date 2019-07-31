林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

圖文／鏡週刊

本刊獲取林志玲的最新造人密件，對照她曾在2014年傳出在台大醫院凍卵9顆，未雨綢繆的她，大概是怕自己卵子的品質及數量，隨著年齡增加而雙雙下降，尤其高齡懷孕生子，亦有可能危及母子性命。

另外也有報導推測卵子解凍之後，林志玲當初的9顆僅能存活7顆，大約能生一至兩位健康寶寶，但也需在極為幸運的狀況下才能順利，醫師評估「成功率最多兩成。」林志玲雖然歷來凍卵是否僅有9顆或者更多，如今已不可考，但確實是一筆可觀的花費。

▲Akira雖然在日本聲勢相對來說沒那麼壯大，但林志玲對他的個性讚不絕口。（亮點國際提供）



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林志玲親友也爆料她當時擔心不孕，悄悄到台大醫院找婦產部主治醫師吳明義冷凍卵子，前後凍九顆卵，當時身邊的人也很低調，比如經紀人就傳話，「她（林志玲）告訴我，道聽塗說的事情不予回應。」是否認嗎？經紀人說：「一切都是『聽說』的事情。」沒有正面否認傳言。

至於 Akira的部分，冷凍精子技術費3500元，保存費也是每年8500元，精子的狀況若不理想，還得使用精蟲顯微注射，費用約14500元。值得一提的是，受術夫妻除了得驗愛滋病及梅毒， Akira取精前，還得先禁欲3～5天。

另外，如果他在家中取精出來後，可以常溫免冰，一小時內送到生殖醫學中心；如果當場的話則可借用「取樣室」，而且規定他僅能手淫打出來，「不可用保險套」。

日本八卦雜誌同時報導， Akira夜會「放浪兄弟」隊友Takahiro，由於Takahiro跟日本女星武井咲也是閃婚當爸，所以兩男應該邊喝邊聊人夫經，還有Takahiro的當爸心得。

▲Akira夜會「放浪兄弟」隊友Takahiro。（圖／翻攝自dramasocial推特）



最近林志玲與Akira雖然分開工作，但為了要在日本、台灣有家，積極覓房，加上林志玲在台準備手術，所以對於新房確實也有其迫切需要。至於 Akira的魅力何在，林志玲也公開定調：「是在對的時間和空間再次相遇。」覺得對方非常正面、積極、陽光且善良，交往半年覺得時間到了，決定出嫁。

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