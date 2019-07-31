小A辣被狠酸妖魔鬼怪！1張「破麻布袋照」回覆　結局神翻轉…網一看全懂了

記者謝艾婷／綜合報導

網紅小A辣雖是男兒身，在2018年砸下200萬整形，在歷經多次手術之後，臉部輪廓更加完美，胸部也升級到E罩杯，如今外表看起來就像個小女人般，不過也因此惹來網友看不順眼，近期他又收到了一位自稱是媽媽的私訊，讓高EQ的他忍不住和網友吵了起來。

▲小A辣整形之後更有自信。（圖／翻攝自小A辣IG）

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小A辣30日公開遭網友謾罵的私訊截圖，對方開頭就表明自己是位孩子的媽，因為女兒常看他的動態，想拜託他「不要穿有露胸的衣服」，並要求只穿平口就好，接著還說「請你不要帶壞我的女兒」，起初小A辣也好聲好氣的回覆對方，「我一直都是這樣的風格，造成困擾很抱歉」，並爽快說直接封鎖的話就看不到了。

▲小A辣犀利回覆。（圖／翻攝自小A辣IG）



不料，這樣的回覆讓網友惱羞成怒，直接叫他要自愛一點，甚至辱罵他性向不正常，還帶壞一堆人，看到這些攻擊文字，他只淡定說了：「你們做父母的很奇怪只會做愛，生小孩不會自己教育是嗎？」最後還用一張「破麻布袋」的照片回擊，話不用出口就可以打趴酸民。

▲小A辣PO「破麻布袋」網友瞬間懂了。（圖／翻攝自小A辣IG）



照片一發，許多網民都瞬間懂了「破麻布袋」的意思，笑喊「布袋超好笑」、「妳EQ真的很高欸」，「挺小A辣、你是最棒的」。也有不少粉絲鼓勵小A辣，認為他的風格並不色情，只是「戴上有色眼鏡了」。