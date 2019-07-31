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周興哲大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

圖文／鏡週刊

▲周興哲以一首〈以後別做朋友〉成名，在網路上有2首點閱破億的歌曲，和周杰倫、林俊傑歌王級人物並駕齊驅。（圖／鏡週刊）

▲周興哲以一首〈以後別做朋友〉成名，在網路上有2首點閱破億的歌曲，和周杰倫、林俊傑歌王級人物並駕齊驅。（圖／鏡週刊）

周興哲和大6歲的前主播趙岱新，去年初被本刊直擊甜蜜出遊而爆出姐弟戀，今年初2人大方認愛，感情進展受到外界高度關注。不過，「認愛」不過半年時間就傳出2人分手近半個月，原因是對婚期沒共識。

24歲的周興哲，今年1月推出數位單曲〈終於了解自由〉，舉辦媒體見面會時，大方認愛大他6歲的趙岱新，甜說「是幸福快樂的狀態」，並讚她是他遇過最單純的女生，「easy going（隨和）、好相處，她很有氣質，在發亮。」沒想到他心中女神趙岱新才發亮未久，就傳出2人因對未來沒共識而分手。

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▲周興哲以一首〈以後別做朋友〉成名，在網路上有2首點閱破億的歌曲，和周杰倫、林俊傑歌王級人物並駕齊驅。（圖／鏡週刊）

▲今年5月，周興哲在小巨蛋舉辦「你，好不好」演唱會，趙岱新（後排中）在3樓觀看。（圖／鏡週刊）

想拚事業　暗示全敷衍

今年已邁入30大關的趙岱新，到了適婚年齡，對婚姻充滿無限憧憬和嚮往，認為必須進入人生另一個階段，曾向周興哲透露，「希望以結婚為前提下交往」。不過對周興哲來說，目前才24歲，事業仍在起步階段，婚姻對他來說還很遙遠，根本沒有結婚的打算，他在認愛當天，就有記者問：「何時要結婚？」他當場笑說：「還早啦，這樣進度太快了，才認愛就要結婚了？太快了吧？！」顯見當時他已透露「還無結婚計畫」。

▲周興哲以一首〈以後別做朋友〉成名，在網路上有2首點閱破億的歌曲，和周杰倫、林俊傑歌王級人物並駕齊驅。（圖／鏡週刊）

▲去年2月，本刊拍到周興哲天天開跑車到三立載趙岱新，使出溫馨接送情招數追求。（圖／鏡週刊）

據悉，趙岱新雖多次暗示男友有「想婚」念頭，但周興哲卻打太極拳，以「哄」的方式避談，趙岱新認清事實後，決定切斷這段姐弟戀，她向朋友透露，和周興哲已分手，希望幫她物色新對象，條件必須是「以結婚為前提」才可認識、進而交往。

趙岱新外型甜美清新，臉蛋被形容是林志玲和林依晨的綜合體，原本擔任空服員，後來轉戰新聞界並坐上主播台，2月底離開新聞圈，轉換跑道踏入「時尚圈」。近期趙岱新在IG限時動態分享，拍攝時尚雜誌美妝文連結，全身散發女神氣場，是個相當積極、上進的女生，要找新對象並不難，但必須讓她看得順眼、聊得來、有紳士風度，最主要是跟她一樣，懷抱結婚夢想的人就有難度了。

▲周興哲以一首〈以後別做朋友〉成名，在網路上有2首點閱破億的歌曲，和周杰倫、林俊傑歌王級人物並駕齊驅。（圖／鏡週刊）

▲周、趙這對姐弟戀原本備受看好，周甚至帶趙見家人、聚餐，沒想到戀情最後仍無疾而終。（圖／讀者提供）

一見鍾情　主動約吃飯

周興哲和趙岱新同樣有留美背景，因而急速拉近彼此距離，譜出姐弟戀，周興哲自稱，2人是從去年3月開始交往，並透露：「第一眼看到她（指趙岱新）時，她在發亮。」坦白自己是一見鍾情，主動約她吃飯。

▲周興哲以一首〈以後別做朋友〉成名，在網路上有2首點閱破億的歌曲，和周杰倫、林俊傑歌王級人物並駕齊驅。（圖／鏡週刊）

▲趙岱新近來從主播界跨至時尚圈，全身散發女神氣場，受到外界關注。（圖／翻攝自趙岱新IG）

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