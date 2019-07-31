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《大學生》金妮被電鈴吵醒暴走！「管理員要弄我」衝下樓：我要教育你

記者林彥君／台北報導

金妮（小花）自《大學生了沒》出道，對事情有原則的她上中天《麻辣天后傳》分享自己的地雷，金妮自認脾氣差，「我是1秒就會爆炸的人。」金妮剛搬家時因沒裝冷氣，天氣炎熱導致晚上睡不好，直到早上8、9點都沒睡著，接到宅配送貨電話，她告知管理員代收後繼續睡，沒想到門鈴又響讓她氣翻。

▲▼金妮被電鈴吵醒氣炸 。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲金妮分享曾被電鈴吵醒氣炸。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

金妮氣憤地說：「宅配還有管理員要弄我！我好不容易快睡著了被電話吵醒，我請宅配公司把東西放樓下管理室，掛完電話隔5分鐘電鈴響，我心想該不會是宅配吧？結果開門真的是宅配！宅配人員說管理員要他拿上來，告訴他『那個女的在家，你拿上去。』我直接爆炸。」

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▲▼金妮被電鈴吵醒氣炸 。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲金妮因沒睡好被吵醒，理智斷線。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

金妮認為平時都有繳交管理費，卻不幫忙領包裹不合理，當下理智線斷掉，直接暴走下樓，她拉著宅配人員和管理員說：「收包裹，我要上去睡覺了，再見。」接著就回家繼續睡。

金妮回想起來仍氣憤難平，「我今天不教育你，就要每天自己開門，後來我把我家電鈴貼一張紙，上面寫『電鈴壞了勿按』，結果還是有人按，真的讓人生氣。」一席話讓主持人利菁嘆：「我覺得妳不是氣，是瘋瘋的。」

▲▼金妮被電鈴吵醒氣炸 。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲金妮分享管理員不幫忙她收包裹的經驗。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲▼金妮。（圖／翻攝自Facebook／金妮小花兒）

▲金妮一向有話直說。（圖／翻攝自Facebook／金妮小花兒）

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