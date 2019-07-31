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卡蜜拉「超強放電機」認證！　合作男歌手馬克朗森拍MV一見鍾情

記者蕭采薇／綜合報導

「玩樂型男」馬克朗森（Mark Ronson）繼成功打造艾美懷絲、愛黛兒、火星人布魯諾、女神卡卡等神級神曲後，新專輯《午夜神傷Late Night Feelings》一口氣與麥莉、卡蜜拉、艾莉西亞凱斯等歌姬合作，其中卡蜜拉在專輯最新單曲《找尋你Find U Again》MV裡上演一見鍾情的劇情。

▲▼馬克朗森（Mark Ronson）與卡蜜拉合作。（圖／索尼提供）

▲馬克朗森與卡蜜拉合作，兩人在MV中一見鍾情。（圖／索尼提供）

兩人首度合作，卡蜜拉大讚馬克是個善良又真誠的朋友。最新單曲《找尋你》MV裡卡蜜拉以美艷的酒館女歌手造型，擄獲馬克朗森扮演的賞金獵人，帶有復古黑白電影的拍攝手法以及《追殺比爾》的風格，最終對卡蜜拉一見鍾情的馬克帶著她乘車逃離危險。卡蜜拉除了留言感謝馬克朗森給她機會參與專輯，還大讚馬克是一位善良和真誠的人，看得出兩人的好交情。

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▲▼馬克朗森（Mark Ronson）與卡蜜拉合作。（圖／索尼提供）

▲馬克朗森與卡蜜拉合作，兩人在MV中一見鍾情。（圖／索尼提供）

擁有七座葛萊美獎、奧斯卡獎、金球獎得主，也是全球天后御用天王DJ製作人的馬克朗森，今年五月結束維持與女友Rebecca Schwartz七個月的戀情，而他兩年前和法國女演員Joséphine de La Baume的婚姻也破局，因此新專輯《午夜神傷》參雜著不少情緒。

▲▼馬克朗森（Mark Ronson）與卡蜜拉合作。（圖／索尼提供）

▲馬克朗森獲贈唱片公司贈送的雙喜臨門茶杯。（圖／索尼提供）

對此馬克朗森侃侃而談：「製作專輯的時候，我私人生活正經歷一些事情，最近我也才剛分手。這次的音樂與平常有些不同，儘管陰沈憂鬱又有悲傷，但希望歌曲是可以讓人跟著跳舞，能夠在club裡播放。」馬克朗森也希望《午夜神傷》能夠讓聽者感受悲傷卻也能夠忘掉悲傷。

▲▼馬克朗森（Mark Ronson）與卡蜜拉合作。（圖／索尼提供）

▲馬克朗森。（圖／索尼提供）

馬克日前在澳洲墨爾本獲贈唱片公司贈送福壽齊天的台式門簾與雙喜臨門茶杯，象徵專輯熱銷、也祝賀他首次奪得奧斯卡獎／金球獎雙獎臨門的紀錄。馬克也用中文和台灣粉絲問候，感謝歌迷的支持，期待早日到台灣演出。

▲▼馬克朗森（Mark Ronson）與卡蜜拉合作。（圖／索尼提供）

▲馬克朗森獲贈唱片公司贈送福壽齊天的台式門簾。（圖／索尼提供）

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