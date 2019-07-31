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最性感肉博戰！　哈蒂德姊妹花辣穿「極細帶比基尼」摔角…渾圓雙球全看光

記者阮巧雯／綜合報導

超模姊妹花吉吉哈蒂德（GiGi Hadid）和 貝拉哈蒂德（Bella Hadid）近日前往希臘米科諾斯小島，為同樣也在時尚圈小有名氣的設計師大姊亞拉娜哈蒂德（Alana Hadid）慶祝34歲生日。吉吉和貝拉29日被媒體拍到，兩人身穿清涼性感剪裁比基尼，在海邊放鬆，可能是突然興起，完全不顧旁人眼光開始玩起摔角。

▲▼哈蒂德姊妹花。（圖／翻攝自IG／gigihadid）

▲超模哈蒂德姊妹花都年紀輕輕在時尚圈已聲名大噪。（圖／翻攝自IG／gigihadid）

照片中，22歲的妹妹貝拉身穿極細帶肉色比基尼，大秀絕美好身材，輕透材質更是讓胸前兩點激凸見人。而24歲的姊姊吉吉也火辣登場，身穿狂野豹紋綁帶比基尼，薄薄的布料只遮得住兩點，渾圓雙峰呼之欲出，在炎熱的夏天讓人看了眼睛大吃冰淇淋。

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▲▼吉吉和貝拉在海邊玩水。（圖／達志影像）

▲▼貝拉（上）和吉吉（下）在海邊玩水，火辣身材一覽無遺。（圖／達志影像、CFP）

▲▼吉吉和貝拉身穿比基尼大玩摔角。（圖／CFP）

吉吉和貝拉在沙灘玩得好開心，先是泡泡海水，再來堆個沙雕，似乎是還未盡興，大庭廣眾下玩起「性感肉博戰」，姊妹倆相互追逐、抱起，大玩摔角。兩人完全不怕身上薄薄幾片布料會因搏鬥太激烈，一不小心就有飄落危險，讓路人看這兩位性感尤物接近裸體狀態摔角，大飽眼福。

▲▼吉吉和貝拉身穿比基尼大玩摔角。（圖／CFP）

▲▼吉吉和貝拉身穿比基尼大玩摔角。（圖／CFP）

▲▼吉吉和貝拉身穿比基尼大玩摔角。（圖／CFP）

▲▼吉吉和貝拉身穿比基尼大玩摔角。（圖／CFP）

▲吉吉和貝拉身穿比基尼大玩摔角。（圖／CFP）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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