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《Old Town Road》打破瑪莉亞凱莉23年紀錄！　蟬聯「史上最久」17週告示牌冠軍

記者蕭采薇／綜合報導

20歲饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）以2019最強神曲《鄉村老街（Old Town Road）》真的創造傳奇！他30日確定改寫了告示牌60年的歷史、打破瑪莉亞凱莉23年的紀錄，成為史上第一首蟬聯17週冠軍的歌曲。納斯小子在推特感謝粉絲，瑪莉亞凱莉也幽默地在推特獻上祝褔。

▲▼納斯小子（Lil Nas X）《Old Town Road 鄉村老街》，在本週告示牌雜誌成功蟬聯13週單曲榜的冠軍。（圖／索尼提供）

▲納斯小子（Lil Nas X）《Old Town Road》正式打破瑪莉亞凱莉23年紀錄。（圖／索尼提供）

在《Old Town Road》之前，紀錄保持人是瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）與大人小孩雙拍檔（Boyz II Men）於1995-1996年創下16週冠軍紀錄的《One Sweet Day》，以及路易斯方辛（Luis Fonsi）和洋基老爹（Daddy Yankee）以及小賈斯汀（Justin Bieber）在2017年合作的16週神曲《Despacito》。

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納斯小子一次打破這兩首神曲的紀錄，在這17週中，他不但終結了亞莉安娜（Ariana Grande）的《7 rings》的連霸之路，還成功阻止了包括泰勒絲（Taylor Swift）、紅髮艾德（Ed Sheeran）、尚恩曼德斯（Shawn Mendes）、巨星馬龍和怪奇比莉（Billie Eilish）的等當紅「流量巨星」，也讓《Old Town Road》不只成為2019年神曲，也在告示牌60年的歷史中寫下紀錄。

▲▼瑪莉亞凱莉接棒給納斯小子（Lil Nas X）。（圖／翻攝自推特）

▲瑪莉亞凱莉幽默在推特表示「接棒」給納斯小子（Lil Nas X）。（圖／翻攝自推特）

維持23年的「紀錄保持人」瑪莉亞凱莉，幽默地在推特貼出一張傳遞聖火的照片，象徵接棒給了納斯小子。而這首歌是從抖音竄紅，也宣告網路世代已經正式衝擊和稱霸流行音樂市場。納斯小子也在推特霸氣表示：「這只是開始！」顯示初生之犢的新人王氣勢。

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