記者洪文／綜合報導

《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》中文配音除找來了蟬聯YouTuber第一名寶座超過十年的的「網紅始祖」蔡阿嘎首度獨挑配音大樑外，在首波釋出的配音花絮中更驚喜看到，蔡阿嘎不但展現了自己的超狂好人緣，破天荒地邀請到理科太太與Duncan跨界力挺外，在30日晚間由蔡阿嘎本人所公布的獨家花絮中，竟也意外地在錄音室看見了二伯及蔡桃貴的配音身影。

▲▼蔡阿嘎、二伯、蔡桃貴為《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》中文配音。（圖／索尼影業提供，以下同）



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本次為助老公蔡阿嘎成功在《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》化身為全球最紅憤怒鳥，太太二伯可說是完全犧牲色相，除在錄音室現場大跳熱舞，讓蔡阿嘎在一旁看得一臉囧樣，特別值得一提的是，蔡桃貴也托爸爸的福，正式晉升為電影咖。

其實蔡桃貴在進錄音室配音的時候才10個月大，雖頂著「亞洲最年輕配音員」的光環抵達現場，但其實根本完全不知道現場即將發生什麼事，反而是身為爸媽的蔡阿嘎及二伯，在進入錄音室後可說是無所不用其極，連哄帶騙地只為了讓不滿周歲的蔡桃貴能夠順利講出唯一一句台詞「掰掰」，成功完成一家三口配音的珍貴紀念。





事實上，早在蔡阿嘎於上周末正式公布自己為本次《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》中「銳德」的中文配音後，便成功吸引了上千名「貴粉」，留言敲碗希望蔡桃貴也能趕緊跟上爸爸的腳步出道！人氣即將被兒子反超的蔡阿嘎也乾脆一不做二不休，直接在社群網頁上舉辦正式公投，詢問百萬嘎粉究竟是會為了支持偶像「蔡阿嘎」買票入場，還是會衝著「蔡桃貴」的撒嬌娃娃音進戲院支持。而身為地表最紅嬰兒的蔡桃貴，最終也不負眾望，以百分之85的超高得票率擊敗了自己的老爸。



《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》將於8月14日中英文版同步在台上映。