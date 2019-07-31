記者洪文／綜合報導

靈異節目《玫瑰之夜》1991年開播，其中的「鬼話連篇」單元蔚為經典，主持人澎恰恰曾經在錄影途中被附身、人頭魚開口問「魚肉好吃嗎？」引發討論熱潮，如今他為宣傳新片《第九分局》重啟爐灶，以「《第九分局》之夜-鬼話連篇」重現當年經典單元，而第一集便是半夜3點半10人大合照其中1位女生左腳消失的照片，風水命理老師謝沅瑾直言：「好兄弟暗示會出事！」

▲▼「《第九分局》之夜-鬼話連篇」 。（圖／翻攝自Facebook／甲上娛樂，以下同）



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《第九分局》粉絲團日前舉辦的「全台懸案大募集」活動，吸引破3100名網友按讚，募集到超過330件靈異案件，討論度破表。其中有兩張網友提供的靈異照片雀屏中選，一張是半夜三點拍的10人大合照中，有一個女生的左腳離奇消失了；另一張是在山上的榕樹下拍到了疑似長髮人頭的詭異陰影，且報案網友甚至連續數日出現身體不舒服的狀況，後來去廟裡收驚才驚覺是卡到好兄弟。

「《第九分局》之夜-鬼話連篇」由澎恰恰、温貞菱、高英軒及導演王鼎霖解析網友拍到的靈異照片，重現當年轟動全台的「玫瑰之夜－鬼話連篇」單元，第一集公開「半夜三點拍的10人大合照中，有一個女生的左腳離奇消失」的靈異照片。擁有陰陽眼的温貞菱表示：「通常這樣事情的發生是因為有靈體擋到她的腳，所以拍照時光線剛好擋到了腳。」

風水命理老師謝沅瑾表示：「當我們所處的環境有所謂的好兄弟存在，通常有兩種情況，第一種是屬於惡作劇型，祂沒有其他意圖，對我們沒有傷害，只是照片局部被遮掉，而第二種可能是這位朋友要特別注意，短期內腳的部分會受到一些影響，這可能是照片上的暗示，因此建議這位小姐拍完照之後一段時間，不管是出外旅遊或工作都要特別注意腳方面的問題。」而攝影暗房專家蔡耀徵則認為是「腳往後翹」才導致腳會離奇消失，「因為她的褲裙有些寬鬆，然後鏡頭的鏡位有點由上往下，可能腳翹起來就看不到了！」

《第九分局》由王鈞、葉如芬、陳鴻元聯合監製，新銳導演王鼎霖執導，卡司包括邱澤、温貞菱、澎恰恰與劉奕兒演出，故事敘述天生有靈異體質的菜鳥警探陳家豪(邱澤飾)，充滿正義感、想打擊犯罪卻因分不清人鬼頻頻鬧出烏龍。一場出勤意外，被迫離開警局，在老鳥警探老張(澎恰恰飾)的協助下，陰錯陽差加入地下的神秘警察組織「第九分局」。「第九分局」專門處理地上辦不了的懸案及各式靈異案件，阿豪開始和老張及具有通靈能力的學姐小雪(温貞菱飾)學習用桃木傘、香架、聖水槍等獨門法器抓惡鬼。某日，社會線記者如心(劉奕兒飾)請求協尋友人神秘死亡的真相時，他們意外捲入了一宗震驚社會的連環殺人命案。

《第九分局》由全能製作股份有限公司、華文創股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司與滿滿額娛樂股份有限公司出品，將於8月29日在台上映。