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以喜憨兒視角看世界！藍正龍、徐譽庭聯手打造《傻傻愛你，傻傻愛我》超暖心

記者洪文／綜合報導
 
金鐘視帝藍正龍演而優則導，籌備多時推出個人首部執導作品《傻傻愛你，傻傻愛我》，以喜憨兒的視角看世界。他特別請到好朋友也是金鐘獎最佳編劇徐譽庭打造劇本，更邀請金獎演員恬妞、郭書瑤、陳竹昇、樊光耀及張庭瑚等共同演出。電影確定將於11月1日上映。

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）

▲《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）
  
《傻傻愛你，傻傻愛我》的故事是由藍正龍所想，並把故事告訴好友也是台灣金牌編劇徐譽庭之後，她與另外兩個編劇吳俊佑及李婉榕共同創作出劇本，這個特殊題材的劇本作品也獲得台北電影節最佳編劇入圍。在徐譽庭眼中，藍正龍是個天生的演員但也深具導演潛力，「對鏡位的安排和角色詮釋都很有想法，有些演員是針對自己的角色，藍正龍是對整場戲都有自己的想法，這種演員都會具有導演的格局。」

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）

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▲《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）
  
徐譽庭回憶藍正龍大約是5年前，兩人在合作拍攝《妹妹》時，藍正龍和她提到這個題材和故事，「我當時非常支持，告訴他如果拍攝過程中需要我的幫忙，我一定會助他一臂之力。」她透露除了幫藍正龍心中的故事寫成了《傻傻愛你，傻傻愛我》的劇本外，她也建議他要自己演出，「因為我也是因為他更了解喜憨兒，覺得他們真的非常天真無邪，每次和他們相處就好像唸完心經一樣，有種豁然開朗的感受，所以我支持他要自己演出，讓觀眾也可以藉由這個故事感受到藍正龍和喜憨兒相處下，有種被療癒的過程。」

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）

▲《傻傻愛你，傻傻愛我》幕後照。（圖／華映提供）
  
雖然藍正龍為了執導首部電影《傻傻愛你，傻傻愛我》做了很多準備，但在拍攝時仍不時會面對不順心意困境，編劇徐譽庭也曾為他選擇這樣特殊的題材感到擔心。藍正龍笑說：「在拍攝《傻傻愛你，傻傻愛我》期間，是我最常仰望天空的時刻，內心一直想著『老天爺，你一定要幫我』、『一定要幫我』，結果，老天真的都有幫我！」徐譽庭也說：「這是部題材和演員都很特別的題材，辛勞度上，我不知道他挺不挺得過來，直到快殺青了，我發現他挺得挺好的，讓我覺得有一種對弟弟表現覺得很欣慰。」

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）

▲《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）
  
郭書瑤也透露自己一直很想和徐譽庭老師合作，所以收到《傻傻愛你，傻傻愛我》劇本，知道是徐譽庭老師寫得作品時，讓她很興奮，「老師之前的作品我幾乎都看過。第一次看到劇本就種很深的感受，題材不太一樣，震撼度很高，很多作品裡面都有愛情，但《傻傻愛你，傻傻愛我》有著很不一樣的愛，是會讓人印象很深刻的。」

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）

▲《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）
  
《傻傻愛你，傻傻愛我》全新奇幻版海報由知名插畫家查理宛豬所創作，她覺得電影內容非常特別，設計了融合了繪本及夢幻風格，再加上藍正龍的面容及美人魚游出繪本的構圖，完成了充滿想像力的作品。

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）

▲《傻傻愛你，傻傻愛我》奇幻版海報。（圖／華映提供）
  
《傻傻愛你，傻傻愛我》由華映娛樂股份有限公司、講故事有限公司、中藝國際影視股份有限公司、星泰國際娛樂股份有限公司、滿滿額娛樂有限公司、艾迪昇傳播事業有限公司、天際娛樂股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、劇龍製作有限公司共同出品，華映娛樂製作與發行。預計11月1日在台上映。

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傻傻愛你，傻傻愛我, 藍正龍, 徐譽庭

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