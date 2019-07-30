《哈利波特》衍生影集真的來了！　官方宣布：全球招募演員「素人也可報名」

記者蕭采薇／綜合報導

《哈利波特》系列電影最終集《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》結束8年，但粉絲對該電影的喜愛依舊不減，近來甚至有消息傳出，華納兄弟有計劃將小說翻拍成電視劇，不過已經被原著小說作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）否認。但《Harry Potter》系列的全新品牌Wizarding World（魔法世界），也正式宣佈了影集計畫，並公開召募主角。

▲《哈利波特》是當代人的共同回憶。（圖／劇照）

故事線並非如先前所說，劇情將圍繞在片中的魔法學院霍格華茲，時間線是原著小說之前的故事，並會出現全新的角色，猶如擴大的「哈利波特宇宙」。全新影集名為《分類（Sorted）》，就是以「分類帽」為靈感衍生的劇集。

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▲《哈利波特》衍生影集，角色並非由J·K·羅琳所創造。（圖／達志影像／美聯社）

這回的主角不再是J.K.羅琳所創造的角色，而是任何一個人，都有可能成為主角。故事將聚焦於「如果有天進入霍格華茲，你希望被分進哪間學院？」製作公司宣布，希望全球的哈利波特迷都有機會成為主角，也有前往英國倫敦試鏡的機會。製作方會進行深度訪談後，選出影集的主角，讓大家說出自己的故事和自我認同。