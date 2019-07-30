記者洪文／綜合報導

《玩命關頭》電影系列推出8部電影，在全球總共累積了高達50億美元的驚人票房成績之後，即將推出第一部獨立番外篇電影《玩命關頭：特別行動》，為《玩命關頭》宇宙打開了一個全新格局，巨石強森、傑森史塔森在片中再度飾演他們各自的角色路克哈柏、戴克蕭，並在全球各地展開驚險刺激的冒險動作，從洛杉磯到倫敦，又從受到輻射汙染的荒蕪之地車諾比，一直到風景優美的人間樂土薩摩亞。

▲《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／UIP提供，以下同）



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【看點1：巨石強森、傑森史塔森雙帥合作】

《玩命關頭：特別行動》是《玩命關頭》系列的第一部獨立電影，由《死侍2》導演大衛雷奇執導，《玩命關頭》電影系列長久以來的故事構思者克里斯摩根擔任編劇，不但把吐槽式的搞笑橋段和驚險刺激的動作場面提升到另一個層次，帶給忠實影迷邁向一條全新的道路，而且路克哈柏（巨石強森 飾）與戴克蕭（傑森史塔森 飾）受到粉絲熱愛的這兩個角色，在片中出乎意料地成為一對最佳拍檔，這部電影也提供了關於他們過去，令人耳目一新的背景故事。

導演大衛雷奇說：「經過精心設計和編排的武打戲份能夠像經過仔細建構的對話一樣，真實地塑造一部電影中的角色，所以你可以透過他們打鬥的方式清楚地呈現這些角色的個性。幸好巨石強森和傑森史塔森早就擁有絕佳的體能，他們也都各自有屬於自己的武打動作風格，但是我們當然希望他們能夠超越自我，試圖強化這一點。」

巨石強森飾演的「路克哈柏」的打鬥風格主要建立在渾身的蠻力、嗆聲撂狠話的狠勁兒和咄咄逼人的態度，而傑森史塔森飾演的「戴克蕭」則是同時以身體和頭腦和別人對打，純熟地運用速度、靈活度和反應超快的頭腦，讓自己在與人打鬥時占上風。

對於「路克哈柏」、「戴克蕭」兩個角色，導演大衛雷奇說：「哈柏在體能上擁有超人的力量，可以輕輕鬆鬆地把對手提起來然後用力地扔出去，而戴克蕭則是隨機應變、反應靈活，而且他的打鬥動作快狠準，還會使用身邊的任何東西來打敗對手。這兩者是完全不同的節奏，而且是截然不同的打鬥風格，而且他們必須攜手合作、聯手出擊，才有機會打敗布列斯頓宛如超人一般的驚人力量。」

【看點2：每一場打鬥都能說一個故事】

《玩命關頭：特別行動》揉合「路克哈柏」、「戴克蕭」兩個角色的打鬥風格和個性，以不同層次的動作戲份以及貫穿全片的故事線，建立全片故事的關鍵要素。不管是一場哈柏與蕭被布列斯頓狠狠打敗，令人瞠目結舌的動作場面，或是當足智多謀的哈蒂在倫敦中情局分局辦公室，把哈柏打得落花流水的武打戲份，都充分呈現這一點。

對特技動作指導克里斯奧哈拉、武術指導葛雷芮曼特以及他們的工作團隊來說，《玩命關頭：特別行動》有一項特別困難的挑戰，那就是設計電影中多人大混戰的動作戲份，尤其是哈柏與蕭攜手合作、布列斯頓拚得你死我來的那場戲份。他們的目標是保留他們各自的打鬥風格，讓每一個角色做自己，同時也確保能夠打造出一場極具戲劇性和張力的打鬥戲份。特技動作指導克里斯奧哈拉表示：「每個武打動作、每次飛踢、每個阻擋動作都有目的性，所以每一場打鬥戲份都能夠敘述一個故事。」

【看點3：《死侍2》導演操刀！一鏡到底拳拳到肉】

雖然驚險刺激的動作場面永遠都能吸引觀眾的目光，但是導演大衛雷奇也非常擅於維持故事的流暢度、緊湊性，讓觀眾目不轉睛地盯著大銀幕。他在《玩命關頭：特別行動》常常運用一鏡到底的手法，捕捉一場動作場面的每個令人看得血脈賁張、拳拳到肉的打鬥動作。採用這種一鏡到底的拍攝手法更令人佩服的是，片中演員是讓這些高難度的打鬥動作戲份具有可信度的關鍵，因為一鏡到底的拍攝手法就代表不能使用傳統的快速剪接手法，讓特技替身能夠代替演員演出超高難度的特技動作。

【看點4：市值1768萬台幣「麥拉倫720S型超跑」狂飆】

雖然驚險刺激的動作場面一直都是《玩命關頭》電影系列如此成功和賣座的主要元素，使用NOS（一氧化二氮）催動劑加速的日本進口車、線條流暢的歐洲超跑、以及耐操實用的美國肌肉車都曾經出現在這些系列電影中，而且讓全球觀眾深深著迷。丹尼斯麥卡錫是這個電影系列長久以來的電影車輛統籌，他再度回歸《玩命關頭：特別行動》，精心挑選並特別訂製片中風格獨特的車隊。他和以倫敦為基地的電影車輛總監艾力克斯金恩，將他們獨特的品味和對任何機動車輛的熱愛帶入這部電影，從倫敦到洛杉磯一直到夏威夷，展示出令人驚豔的各種車輛。

由於《玩命關頭：特別行動》必須為橫跨2個大陸的多個拍攝小組提供大量的特別訂製車輛以供拍攝所用，於是麥卡錫和金恩就分工合作，為導演大衛雷奇和他的製作團隊提供最酷炫、最獨特的車輛。其中包括越野車、路虎汽車、摩托車和重機、軍用卡車、皮卡車、街頭賽車和頂級性能車款，例如：市價1768萬台幣的「2018年麥拉倫720S型超跑」、曼恩464型軍用貨卡、攀岩越野車、2019年凱旋Speed Triple重機、彼得比爾特牌拖吊車、老鼠改裝車、1967年馬力強大的雪佛蘭新星古董車、福特T型古董車，1932年的福特旗艦皮卡車、道奇M37型皮卡車、澳洲版1976年福特Falcon XB肌肉車、1968年雪佛蘭柯邁羅跑車、1963年具備雪佛蘭122S型引擎的富豪汽車，2012年聯邦X132型重機、特別訂製的哈雷重機和2017年的哈雷重機賽車，以上全都是導演大衛雷奇為了打造這部電影的動作場面需要的車輛。

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【看點5：片尾3個片段＋2位大咖現身】

貼心提醒：千萬要留到最後！《玩命關頭：特別行動》這次片尾還有三個精彩驚喜片段（俗稱：片尾彩蛋，Credit Scene）+兩位隱藏版大咖現身，為了尊重每位觀眾享受電影的權利，請勿劇透和爆雷喔！

《玩命關頭：特別行動》將於7月31日在台上映。