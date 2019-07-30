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余文樂認了彭于晏是「妻」！　抱兒甜靠男神曬「新1家3口」…王棠云說話了

記者陳芊秀／綜合報導

港星余文樂30日曬出照片，抱著兒子Cody（余初見）又靠著彭于晏，2大男神同框已經相當吸睛，配圖留言一句「真正背後的媽媽」，讓網友陷入瘋狂啦！他和彭于晏擁有17年深厚交情，現在更認證情比家人，老婆王棠云（Sarah）的回應令粉絲直呼「酸了啦！」

▲▼余文樂靠彭于晏曬「全新一家三口」，更稱對方「真正背後的媽媽。」（圖／翻攝自IG／余文樂）

▲余文樂、彭于晏擁有17年深厚交情，最新合照老婆王棠云說話了。（圖／翻攝自IG／余文樂）

照片中，余文樂雙手緊抱兒子Cody，歪頭靠在彭于晏肩膀，不忘嘟嘴賣萌；彭于晏則是一雙大手將2人摟入懷，張嘴露出哈哈得意笑容，宛若全新的「一家三口」。兩大男神十幾年來被演藝圈公認好友、好兄弟，他這次親口稱對方是「真正背後的媽媽」，形同把好友當「妻子」一樣重視，緊接著老婆王棠云來留言「我只是代理孕母」，更讓照片在網路沸騰。

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▲▼余文樂靠彭于晏曬「全新一家三口」，更稱對方「真正背後的媽媽。」（圖／翻攝自IG／余文樂）

▲余文樂澳洲婚禮，彭于晏沒缺席特地出席。（圖／翻攝自IG／彭于晏）

▲▼余文樂靠彭于晏曬「全新一家三口」，更稱對方「真正背後的媽媽。」（圖／翻攝自IG／余文樂）

▲余文樂稱彭于晏「真正背後的媽媽」，王棠云回：「我只是代理孕母。」（圖／翻攝自IG／余文樂）

網友見到余文樂帶兒子同框彭于晏，王棠云自稱代理孕母，激動回應「酸了酸了，嫂子」、「最重要認清自己位置。」粉絲陶醉在兩大男神親密同框，有人抗議「還我男彭（朋）友」，也有人認證「真爱」、「這對我站了」、「不是契爺（乾爹）」、「這是什麼一家三口的即視感」、「好幸福哦」、「支持多元成家！」

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余文樂, 王棠云, Cody, 彭于晏

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