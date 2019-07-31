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《花木蘭》動畫100%激似「本尊」現身說法！ 「最大膽孕婦」簡嫚書孕期接靈異戲百無禁忌

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑／綜合報導

今天上午11點首播的《星光好選喆》要帶大家揭開電影幕後故事，以及還原認真演員們的拍戲秘辛！美國聖地牙哥舉辦的「SDCC聖地牙哥動漫展」年度盛會熱鬧非凡，上週節目帶大家到熱鬧非凡的動漫展現場直擊，規模之大讓人大開眼界，這週節目一樣繼續直擊介紹，還要帶大家看迪士尼經典動畫《花木蘭》，將於明年推出真人版電影，由氣質女星劉亦菲神還原「巾幗英雄」的故事預告，《星光好選喆》還在聖地牙哥動漫展找到了《花木蘭》動畫版的「本尊」－Mimi Chan！原來當初動畫電影就是以這位武術表演專家為範本，就連長相也都參照她的臉孔，當年芳齡20歲的她是如何與花木蘭這個角色結下不解之緣？以及在尚未出現「動態擷取技術」的1998年，動畫師是如何靠著Mimi的武打表演畫出《花木蘭》的？更多幕後秘辛都在獨家專訪裡。

▲▼劉亦菲主演的《花木蘭》真人版沒有木須龍。（圖／《花木蘭》劇照）

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▲《花木蘭》動畫版「本尊」Mimi Chan接受《星光好選喆》專訪，還原當年拍片過程。（圖／《花木蘭》劇照）

LINE TV這次相當應景的改走恐怖路線，推出最新影集《靈異街11號》，由戲劇男神李國毅與女神簡嫚書首度搭擋，兩人平時都不愛看鬼片卻還是接演，各有什麼原因？這次李國毅形象大翻轉飾演黑道混混，歷經死而復生後，突然擁有陰陽眼能力，還接下家業當起禮儀師，他為更接近角色，特地跟著法醫和殯葬業實習，自爆觀摩大體解剖挑戰自我極限時，竟然遇到怪事？簡嫚書飾演高冷法醫，也是翻轉平時陽光形象，成了嚴肅臭臉女，但她卻說演起來最開心？拍攝時簡嫚書已懷第二胎，卻仍接演靈異題材，甚至跟著去殯儀館實習，堪稱史上最「百無禁忌的孕婦」！兩位在節目專訪大聊實習經驗，並分享陰森片場拍攝幕後故事，展現絕佳默契。

▲李國毅、簡嫚書《靈異街11號》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲簡嫚書懷有身孕卻百無禁忌，與李國毅合拍《靈異街11號》。（圖／記者林敬旻攝）

好萊塢鬼才導演昆汀塔倫提諾最新執導作品《從前，有個好萊塢》，由演技派巨星李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特和瑪格羅比領銜主演，眾多大咖也加盟飆戲，卡司一字排開超驚人，電影上第一天票房就寫下導演昆汀塔倫提諾近期的最佳成績，個人風格相當強烈的昆汀導演，在寫這部「給好萊塢的一封情書」的劇本時，將各種他最愛的電影元素全寫進去？片中也帶到六七零年代美國好萊塢震驚世人的「人氣女星謀殺案」，這起真實事件在昆汀的電影中，又有了最特別最美好的走向？《星光好選喆》裡將有更多的深入解析。

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、昆汀塔倫提諾登上《君子雜誌》國際中文版。（圖／双喜提供）

▲鬼才導演昆汀塔倫提諾(右)將自己熱愛的電影元素都放入《從前，有個好萊塢》劇本裡。（圖／双喜提供）

由《魔戒》導演彼得傑克森創辦的「維塔工作室Weta workshop」，以製作道具與特效化妝聞名，近期不論是中國的《流浪地球》、好萊塢的《AI終結戰》等科幻大片，他們也都以專業技術製造出太空衣和機器人服裝，而真人版電影《花木蘭》的寶劍及道具，也由他們製造出來，讓電影更有看頭，節目中將訪問到維塔工作室的專業人員，看看他們如何製作出逼真精良的道具，成就電影最不可或缺的一環。

▲▼維塔工作室專業打造中國科幻大片《流浪地球》的太空服裝。（圖／《流浪地球》劇照）

▲維塔工作室專業打造中國科幻大片《流浪地球》的太空服裝。（圖／《流浪地球》劇照）

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周三上午11點首播，隔週一下午14點重播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《靈異街11號》男女主角李國毅跟簡嫚書的親筆簽名海報，以及美國直送回台的《從前，有個好萊塢》好萊塢限量地圖，只要在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼戲劇男神李國毅與女神簡嫚書專訪，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

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