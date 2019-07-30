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林志玲曬美照…被認出人在東京！　網瘋猜掌鏡人「老公拍的」

記者陳芊秀／綜合報導

「第一名模」林志玲30日曬出近照，被眼尖網友人似乎正在東京？她27日在台北出席品牌活動，也是婚後首度現身台灣，相隔3天就已經在日本，同時也引發眾人聯想「團圓老公！」

▲林志玲與她老公AKIRA（圖／翻攝自微博／林志玲 ）

▲林志玲更新美照，令眾人好奇團圓老公AKIRA！（圖／翻攝自微博／林志玲 ）

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林志玲6月閃婚「放浪兄弟」的AKIRA，兩人僅在宣布結婚當日公開合照，除了被目擊一同欣賞演唱會，鮮少被拍到夫妻同框。而她一如往常更新美照，PO文「summer night（夏日夜晚）」，並加上櫻花圖案，由於櫻花是日本國花，加上身後街景被眼尖網友認出是東京街頭，令不少人驚呼「妳在東京嗎」、「去日本啦！」同時被粉絲推測此行是和老公團圓，留言串出現「求兩夫妻合照」、「住你們好（孕）運、「老公拍的？」

▲▼林志玲IG曬美照，悄悄放上櫻花圖案，被發現人在東京。（圖／翻攝自IG／林志玲）

▲林志玲IG曬美照，悄悄放上櫻花圖案，被發現人在東京。（圖／翻攝自IG／林志玲）

升格人妻的林志玲，肚皮動靜格外受到外界關注。她日前在台北出席活動，大方挺出肚子給媒體拍特寫，腰身依舊纖細，徹底粉碎懷孕傳言，由於婚後鮮少和老公AKIRA同框，未來夫妻倆住哪裡也引起好奇，對此回應「（我們）在哪裡家就在哪裡。」她也透露老公非常喜歡台灣，未來日本、台灣，甚至海外都可能會有兩人的家。

▲▼林志玲婚後首露面，擔任Giorgio Armani x RED LIPS WEEK大使。（圖／記者張一中攝）

▲林志玲大方挺肚，粉碎懷孕傳聞。（圖／記者張一中攝）

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