前SM娛樂練習生回國後長這樣！17歲清純消失狂露北半球

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女練習生徐慧仁（서헤린）曾經待過南韓最大經紀公司SM娛樂，後來因參加偶像養成節目《偶像學校》而小有知名度，她在電視機前的形象陽光清新，不過最近回歸平凡人的她，不但擦上濃妝、假睫毛，還大方露出渾圓胸型，外貌竟然180度大轉變！

▲徐慧仁擔任SM練習生的宣傳照。（圖／翻攝自SMROOKIES臉書）

徐慧仁在SM練習生「SM Rookies」時期使用慧仁兩字為藝名，從拍攝的個人寫真看來，兩頰有著深邃酒窩，非常可愛又陽光，屬於鄰家女孩類型。

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▲徐慧仁參加《偶像學校》。（圖／翻攝自偶像學校臉書）

國籍為英國籍的她，其實3歲就在當地以童星模特兒身分開始活動，後來在南韓參加節目《偉大的誕生2》從歐洲選秀會脫穎而出，後來加入SM娛樂成為練習生，甚至也曾和還沒以女團Red Velvet出道的Yeri一起站上SMTOWN家族演唱會的舞台。

▲徐慧仁近照完全像是不同人。（圖／翻攝自bonjavenue IG）

可惜徐慧仁沒能出道，2017年參加偶像養成節目《偶像學校》，雖有深厚底子，但最終止於第22名，又無法出道。疑似拋棄星夢回到英國的她，外貌也180度大轉變，明明才17歲，染成金髮並畫著濃妝，衣服也穿得開放，多張照片都穿著低胸小洋裝，袒胸露出「北半球」，裙子短到幾乎要露底褲，跟在韓國的她差很大！

▼徐慧仁在《偶像學校》的影片。（影片來源：YouTube Mnet Official）