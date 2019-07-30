《新說唱2》熱狗要求中斷比賽：那樣可以嗎！潘瑋柏反嗆「我來扛」

記者許皓婷／綜合報導

《中國新說唱》第二季開播後掀起不少話題，目前4組導師戰隊組建完畢，並已經進行過3階段的PK賽，從20名選手中淘汰了4位說唱歌手，包含嘿人李逵、西奧、蜜妞、OBi，官方30日釋出最新一集預告，熱狗、潘瑋柏更在節目上唇槍舌戰，火藥味相當濃厚。

《新說唱2》30日釋出最新預告，戰隊之間將結盟一起進行PK賽，吳亦凡和張震嶽、熱狗結盟，鄧紫棋則和潘瑋柏再度合作，採取三戰兩勝方式，輸的聯盟將各自淘汰一名選手，在預告影片中，每位選手上場後都相當火爆，像是新秀就針對狠嗆：「黃旭天堂來信，直接江郎才盡。」接著黃旭也回擊：「狗哥岳哥對不起，我真的不想讓你們團隊變成2個人，但是新秀偏偏要往槍口上撞。」戰況相當激烈。

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▲《新說唱》新秀、黃旭互Diss，火藥味濃厚。（圖／愛奇藝）

而就在兩邊選手互嗆之後，熱狗隨即拿起麥克風，要求中斷比賽：「停一下！不好意思，剛剛那樣子是可以的嗎，我不知道。」語氣聽起來似乎有些微不滿，一旁的潘瑋柏則馬上回應：「那段其實是特別設計好的，如果有什麼問題的話，狗哥我扛！好不好。」戰況衝突看似一觸即發。

▲《新說唱》熱狗、潘瑋柏互嗆。（圖／愛奇藝）

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