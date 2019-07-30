女神卡卡爆新戀情「大街上擁吻」　對象不是布萊德利庫柏！

記者蕭采薇／綜合報導

天后女神卡卡（Lady Gaga）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）合作《一個巨星的誕生》傳出緋聞，男方先前證實與交往4年的女友伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）分手，隨後就傳出是她的介入才導致兩人感情生變。不過女神卡卡30日爆出新戀情，與音響師早餐約會並大方擁吻。

據《People》報導，33歲的女神卡卡與37歲的音響師丹霍爾頓（Dan Horton）被目擊在洛杉磯一處共進早午餐。吃飽喝足後，女神卡卡更走到對方身邊，彎腰一抱再來個激情熱吻，兩人隨後也一起離開。目擊者表示：「他們在餐廳裡其實很低調，離開時也拒絕了卡卡粉絲的合照要求。」

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▲女神卡卡與合作的音響師爆出新戀情。（圖／翻攝自《People》）

不過兩人所在的位置靠近外頭的走道，因此似乎是並不在意被人目擊到約會、親吻的場面。據悉，丹霍爾頓自2018年11月開始就與女神卡卡合作，男方曾與音樂劇演員Autumn Guzzardi有過一段婚姻，兩人已在2013年結束婚姻關係。

▲音響師丹霍爾頓曾在IG透露正在為女神卡卡的演出工作。（圖／翻攝自IG）

事實上，先前也有消息傳出，女神卡卡對自己「被當小三」感到非常不滿，且還在朋友面前抱怨，並再三強調自己不會與布萊德利庫柏在一起。知情人士透露：「對於被牽連進分手事件當中，她感到很沮喪。」雖然如此，女神卡卡但不會因此斷絕與布萊德利庫柏往來，兩人還是會保持友好關係，不會輕易放棄當初透過電影建立起的情誼，「這對他們來說非常珍貴。」