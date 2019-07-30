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HowHow公開阿福地雷！　曝老婆婚後5個月改變...說完尷尬笑　

記者林彥君／台北報導

HowHow（陳孜旻）今（30日）穿著邱比特服裝，出席泡麵七夕微溫劇場星空電影院聯誼活動，HowHow在今年2月和鄧福如（阿福）登記結婚，6月宴客，晉升人夫的他被粉絲虧是「叛徒」，HowHow笑說：「今天不是來贖罪的，想要帶幸福給大家，一起當叛徒。」

▲▼ HowHow。（圖／記者林彥君攝）

▲HowHow在活動中談新婚生活。（圖／記者林彥君攝）

至於要怎麼過七夕？HowHow笑說，其實沒有注意農曆的節日，阿福也沒有特別暗示他想要什麼禮物，七夕那天會計畫帶阿福去餐廳吃飯或自己下廚慶祝，而兩人婚後生活有什麼改變？HowHow笑說：「她還是一樣漂亮，我是逆來順受！」說完露出影片中的招牌尷尬笑容。

▲▼ HowHow。（圖／記者林彥君攝）

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▲ HowHow扮邱比特出席活動。（圖／記者林彥君攝）

HowHow透露，夫妻平常各忙各的，彼此給空間不會打擾對方，「我有時剪片她知道我在忙，她會問我『現在方便講話嗎？』」不過遇到急事就會狂摳，HowHow曾看到手機顯示5通阿福的未接來電，阿福沒有因此生氣，「只要有3通未接我就覺得算多了，不過她大概知道我應該是在開會。」

HowHow說若有什麼想法都會立刻講，夫妻沒有冷戰過，不過因為他東西償亂丟，有時候會觸碰到阿福的地雷。夫妻婚後還沒有度蜜月，有討論但地點沒有確定，將會等彼此工作忙完再討論，而「做人」計畫則是順其自然。
 

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HowHow, 陳孜旻, 鄧福如, 阿福

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