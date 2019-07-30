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李小龍女兒怒了！　砲轟4000萬神片《從前，有個好萊塢》：觀眾在嘲笑我父親

記者阮巧雯／綜合報導

鬼才導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導新電影《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood），不但卡司陣容強大，更在上映首周創下北美票房4000萬美金（約台幣12.5億），全台突破1500萬台幣，締造導演生涯最高首周票房紀錄。而其中一角色是亞洲武打巨星李小龍，但李小龍女兒對電影中描繪亡父形象非常不滿。

▲▼《從前，有個好萊塢》。（圖／達志影像）

▲李凝香認為，導演昆汀塔倫提諾把父親形象塑造成自大吹牛。（圖／達志影像）

據外媒《Wrap》報導，李小龍女兒李凝香（Shannon Lee）在28日看完這部電影後，對已故父親在電影裡形象感到非常難過和不滿。她表示：「看到父親在電影中被塑造成自大又愛吹牛的形象，讓我感到非常沮喪。」

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▲▼李小龍女兒李凝香批評昆汀電影《從前，有個好萊塢》。（圖／CFP）

▲李凝香看電影聽到觀眾嘲笑父親時，心裡滿滿都是難過。（圖／CFP）

除了對父親不實呈現，她更對這部電影以充滿白人主義俯視父親角色的態度，感到失望，說道：「在1960這個年代，比起白人，身為亞裔美國人必須付出更多的努力才可以成功。」她也解釋：「我懂那個年代本來就是個充滿種族歧視和非常地排外，但他們沒有必要用當他（李小龍）還在世時，就已經經歷過的白人好萊塢，再次地施加在他身上。」

▲▼電影《從前，有個好萊塢》YouTube片段。（圖／翻攝自YouTube／World of Martial Arts Television）

▲李小龍在預告片段中被打。（圖／翻攝自YouTube／World of Martial Arts Television）

李凝香最後難過表示，「當我坐在電影院聽到其他觀眾因不實呈現嘲笑我父親時，真的感到非常不舒服。」她也提到，李小龍在生前常常被挑釁，但他總是會避免這種不必要的衝突。不少網友看了之後都紛紛留言：「都知道美國文化霸權，但沒想到居然這樣對待李小龍。」都為這位亞洲武打巨星抱不平。

▲▼《從前，有個好萊塢》。（圖／達志影像）

▲▼李凝香表示父親是位低調不願與他人發生衝突的人，與電影中形象完全不一樣。（圖／達志影像）

▲▼《從前，有個好萊塢》。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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昆汀塔倫提諾, 從前有個好萊塢, 李小龍, 李凝香, Quentin Tarantino, Shannon Lee, Once Upon a Time in Hollywood, Bruce Lee

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