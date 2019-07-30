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《飢餓遊戲》楊晨熙「遇奇葩罩門」嚇到崩潰　網狂轟：有夠假掰

記者許皓婷／綜合報導

藝人楊晨熙近期參加節目《飢餓遊戲》，她卻因為「害怕看到腳趾頭」，在闖關過程中害怕尖叫，最後輸了比賽，引來網友罵聲一片：「怕腳張開的話，幹嘛要選腳的關卡？」，甚至嗆她「假掰」拖累隊友。

楊晨熙參加《飢餓遊戲》，一開始在選擇遊戲時，她挑了「靠腳」的關卡，不過到了地點後才發現任務是兩人必須靠著「腳趾」傳物品，並要在時間內完成指定數量才成功，一看到內容後，她當場面露難色：「我不敢看腳趾頭張開！」接著又表示：「如果是別人的，我更受不了！」甚至說要把眼睛蒙住，讓一旁的隊友陳明珠傻眼。

▲楊晨熙《飢餓遊戲》被罵假掰。（圖／翻攝自YouTube）

▲楊晨熙《飢餓遊戲》被罵假掰。（圖／翻攝自YouTube）

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▲楊晨熙闖關遇到「罩門」。（圖／翻攝自YouTube）

楊晨熙不斷崩潰哀號：「不行～～我不要！」遊戲開始後，看到腳趾頭，她又全身不對勁，陳明珠則不斷地安撫她的情緒，她最後豁出去挑戰，盡力完成關卡，但兩人還是沒有在指定時間內完成，只差一點點就能過關。

▲楊晨熙《飢餓遊戲》被罵假掰。（圖／翻攝自YouTube）

▲楊晨熙《飢餓遊戲》被罵假掰。（圖／翻攝自YouTube）

▲楊晨熙不敢看到腳趾頭張開。（圖／翻攝自YouTube）

但網友對於楊晨熙的怕腳趾頭張開的怪癖相當不滿，紛紛留言痛批：「第一次聽到有人不敢看腳趾頭張開」、「楊晨熙的怪癖真的很無言」、「楊晨熙真的怕腳張開的話，幹嘛要選腳的關卡？根本是在害明珠吧」，不過也有人認為她並不知道關卡會如何進行，遊戲中也努力克服心理障礙完成了，意外掀起熱議。

▲楊晨熙《飢餓遊戲》被罵假掰。（圖／翻攝自YouTube）

網友留言。（圖／翻攝自YouTube）

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楊晨熙, 飢餓遊戲, 陳明珠

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