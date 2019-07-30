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獨家直擊／《驅魔使者》首映　V穿成一棵樹現身挺好友朴敘俊

記者吳孟庭、主播簡立喆／台北－首爾連線報導

南韓電影《驅魔使者》正在首爾舉辦首映會，眾多演員都出席，朴敘俊圈內好友崔宇植甚至有客串，還站上舞台與主演群一起打招呼。壓軸出現的防彈少年團（BTS）成員V，上半身青綠、下半身咖啡色褲子的裝扮彷彿一棵樹木，也來力挺麻吉朴敘俊！

▲獨家直擊／《驅魔使者》首映　V穿成一棵樹現身挺好友朴敘俊。（圖／主播簡立喆攝）

▲《驅魔使者》今晚在首爾舉辦首映會。（圖／主播簡立喆攝）

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《驅魔使者》首映現場星光熠熠，《ETtoday星光雲》也現場直擊，主演群包含影帝安聖基、朴敘俊、禹棹奐與導演金柱煥先是上台與粉絲、媒體打招呼，而其中朴敘俊的好友崔宇植也站上舞台，崔這次有客串《驅魔使者》，有趣的是朴敘俊也有客串崔的《寄生上流》，哥倆好一起秀恩愛。

▲獨家直擊／趙震雄出席《驅魔使者》首映。（圖／主播簡立喆攝）

▲趙震雄出席《驅魔使者》首映。（圖／主播簡立喆攝）

《信號Signal》演員趙震雄久違粉絲面前，可能是燈光關係，他看起來彷彿大了一號，臉部圓潤、留著小鬍子現身，搞笑說，「其實這不是我個人喜歡的影片類型，好像會有很多可怕的場面吧？但因為我跟安聖基前輩有點交情，聽說拍得很辛苦，所以過來幫他加油。」

▲獨家直擊／《驅魔使者》首映　V穿成一棵樹現身挺好友朴敘俊。（圖／主播簡立喆攝）

▲V穿著一身大地色系出席《驅魔使者》首映。（圖／主播簡立喆攝）

V則是趁著BTS正在休息期間，為好友朴敘俊加油打氣。他在大熱天室內，穿著青綠色長袖搭配寬版咖啡色長褲登場，雖然不至於中暑，但配色不免讓人聯想成一棵樹木，不過人帥穿什麼都帥氣。他簡短為好友喊話，「朴敘俊、崔宇植，加油！」離開前還回頭對大家鞠躬。

▲獨家直擊／玉澤演、黃旼炫出席《驅魔使者》首映。（圖／主播簡立喆攝）

▲玉澤演、黃旼炫出席《驅魔使者》首映。（圖／主播簡立喆攝）

此外包含NU'EST黃旼炫、2PM剛退伍的玉澤演、元祖女團S.E.S. Bada、女演員全慧彬等人皆現身相挺，《驅魔使者》預計8月16日也將會在台灣正式上映。

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驅魔使者, 安聖基, 朴敘俊, 禹棹奐, V, 日韓風

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