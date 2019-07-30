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羅志祥40歲了！　木村拓哉「驚喜舉動」…網陪哭：哥圓滿了

記者鄭又菡／綜合報導

「小豬」羅志祥40歲了！他開玩笑表示要低調慶生，不讓老天爺帶走他的歲月，沒想到自己的超級偶像木村拓哉，在30日大動作的送上「驚喜」，讓他難掩興奮之情！

▲木村拓哉、羅志祥。（圖／翻攝自木村拓哉微博、羅志祥IG）

▲羅志祥收到自己偶像木村拓哉的生日祝福。（圖／翻攝自木村拓哉微博、羅志祥IG）

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木村拓哉在微博獻上對羅志祥生日的祝福，「Happy birthday 祥！from Paris！」並附上一張巴黎鐵塔的照片，雖然他遠在法國巴黎，還是記住「頭號粉絲」的生日。對於自己的超級偶像送來珍貴的祝福，羅志祥也興奮地回覆，「得到你的祝福，我非常開心！」

粉絲見到兩大天王的互動，羨慕表示，「你圓滿了」、「恭喜哥被大神翻牌啦」、「哥已經到達追星的巔峰了！」如今兩人互動頻率越來越高，也讓不少人期待合體的那天。

▲羅志祥、木村拓哉。（圖／翻攝自羅志祥IG、木村拓哉微博）

▲▼木村拓哉對羅志祥獻上生日祝福，而羅志祥也對自己偶像表達感謝之意。（圖／翻攝自木村拓哉微博）

▲羅志祥、木村拓哉。（圖／翻攝自羅志祥IG、木村拓哉微博）

羅志祥是著名的木村拓哉頭號粉絲，除了秒速關注偶像開設的新社交平台外，也常公開愛的喊話「我愛你，永遠永遠支持你」等，還曾為了「追星」特地跑到日本。而日前被偶像點名，他更興奮地大喊，「木村叫我『祥』啊～奔跑！」字字句句都能感受到他激動的心情。

▲羅志祥。（圖／翻攝自羅志祥IG）

▲小豬好友們替他慶生。（圖／翻攝自羅志祥IG）

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