金馬56主視覺海報曝光　「尋找黑馬」藏細節

記者洪文／綜合報導

2019「金馬56」主視覺海報今日曝光！本屆邀來羅申駿首度擔任金馬獎頒獎典禮視覺統籌，並率領JL DESIGN團隊以「尋找黑馬」為金馬56的視覺主題。JL DESIGN創辦人羅申駿表示：「在電影世界裡，人們永遠期待新的可能性出現，如同一匹匹橫空出世的黑馬：是一部作品、一群影人，也可能是一個嶄新的時代，訴說未來的故事，傳遞真實情感的力量。」更以美國攝影師Randal Ford的「黑馬」系列為靈感，延伸設計主視覺海報。

▲金馬56主視覺。（圖／金馬執委會提供）



JL DESIGN在海報設計中，大膽運用較濃的黑色調，來表現電影人摸索自我、努力創作的歷程：也象徵觀眾在黑暗裡透過光、發掘電影的欣喜。除了濃郁的色調，黑馬周遭的每一寸刻痕，都是桀敖不馴的痕跡，象徵電影人對創作的熱情與執著。然而脫穎而出的黑馬勢必歷經無數掙扎磨練，因此從馬鬃等細節還可發現，這匹「黑馬」早已淬鍊成勇猛的「戰馬」，正奔向華語電影的最高殿堂，追求屬於他們的榮耀。



「金馬56」的標準字（LOGO）設計，有別於以往著重在數字的表現，這屆特別強調中文字體的變化，透過「金馬」二字生猛透勁的書寫，展現了馬匹奔騰的形象，也象徵著蛻變的過程。俐落的線條，還突破了周圍的色塊，藉以強調金馬獎不落俗套、突破框架，為新時代的電影引領無限的可能性。

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