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獨家直擊／朴敘俊《驅魔使者》記者會變英文課！現場發問「臉蛋天才」怎麼翻？

記者吳孟庭、主播簡立喆／台北－首爾連線報導

南韓電影《驅魔使者》由影帝安聖基、朴敘俊、禹棹奐主演，預計明（31）日正式在韓上映，今日先行舉行國際記者會，《ETtoday》也在場獨家直擊。3人包含導演當場彷彿上起英文課，導演甚至在形容禹棹奐的多面演技時，用了韓文常形容的「臉蛋天才」一詞，直接點名翻譯：請問這怎麼翻？

▲驅魔使者,安聖基,朴敘俊,禹棹奐。（圖／主播簡立喆攝）

▲《驅魔使者》安聖基、朴敘俊、禹棹奐與導演金柱煥。（圖／主播簡立喆攝）

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《ETtoday星光雲》獨家直擊《驅魔使者》國際記者會現場，包含影帝安聖基、朴敘俊、禹棹奐與金柱煥都出席，為了讓各國媒體都能理解問題與回答，多由主持人、演員說完，再交叉翻譯成英文進行訪談。

不過演員們經常忘記要先讓翻譯老師翻譯題目，就有一題主持人問完，朴敘俊抓麥克風直接要回答，才剛開口說「喔...」，安聖基就趕緊抓住他的手，要他等等，讓朴敘俊一時慌張不已，眼皮狂眨。結果下一題安聖基本人也搶快想先答，才說了一個「啊...」就撇開麥克風笑場，等待翻譯老師把英文唸完，全場也跟著笑出聲。

▲驅魔使者,安聖基,朴敘俊,禹棹奐。（圖／主播簡立喆攝）

▲朴敘俊忘記翻譯想搶答。（圖／主播簡立喆攝）

由於翻譯老師的英文發音與語調實在太溫柔、好聽，每當老師開口說英文，4人彷彿上英文課般，集中注意力全撇頭望向女老師，連導演都不禁興起提問，「我好好奇這個要怎麼翻譯，例如怎麼形容演員禹棹奐是個『臉蛋天才』。」老師雖然一開始有些笑場，但果然有兩把刷子，用英文解釋，「『face genius』常用來形容長得帥，同時它也延伸意義指有著多變演技」，讓其餘4人在場聽了狂點頭。

▲驅魔使者,安聖基,朴敘俊,禹棹奐。（圖／主播簡立喆攝）

▲安聖基也不小心搶快回答，自己笑場。（圖／主播簡立喆攝）

此外也有不少人將此片與基努李維主演的《康斯坦汀：驅魔神探》比較，朴敘俊感謝表示，「我當作是一種稱讚，欣然接受。」導演倒是表示朴敘俊被《康斯坦汀》導演秘書形容很像亞洲版萊恩葛斯林（Ryan Gosling），「我看了電影《落日車神》後的確覺得兩人滿相像的。」《驅魔使者》預計8月16日在台上映。

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驅魔使者, 安聖基, 朴敘俊, 禹棹奐, 日韓風

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