謝盈萱扮「鬥牛士」調情頸椎受傷？　溫昇豪笑：床戲太激烈！

記者李欣容／台北報導

台式新喜劇《俗女養成記》今（30日）舉辦首映記者會，首度擔任導演的嚴藝文表示，拍戲的過程就像生小孩一樣，「我半條命都沒了！」其中最精彩的是謝盈萱和溫昇豪的床戲，過程太激烈謝盈萱的脖子都受傷了。

▲溫昇豪、謝盈萱有精彩床戲 。（圖／華視提供）

謝盈萱、溫昇豪在劇中為了增添情趣，嘗試各種不同地點，床上、沙發再到餐桌，謝盈萱甚至拿起紅色性感內衣扮起鬥牛士，溫昇豪則配合發出「哞哞」聲，雖效果十足但卻讓兩位演員吃了不少苦頭，溫昇豪看著嚴藝文說，「導演應該是把個人的經驗Set進去的吧？」開玩笑表示可能拍得太激烈，謝盈萱脖子都受傷了。

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▲《俗女養成記》是嚴藝文第一部執導的電視作品。（圖／華視提供）

該劇是金鐘視后嚴藝文首部執導的電視劇，她說這部劇是一個和解的故事，想傳遞給女性觀眾，「怎麼去接受現在的妳，怎樣去肯定妳現在做出的選擇。」的訊息。

▲《俗女養成記》8月4日首播 。（圖／華視提供）

為了呈現原著中主角陳嘉玲從小成長的生活環境，劇組特別到台南取景，也感受到在地人情味，不僅平時拍攝時鄰居會幫忙管制交通，有次要拍聚餐畫面，發現菜色不夠，道具組還挨家挨戶「借菜」湊出一桌佳餚。

《俗女養成記》8月4日起每週日晚間9點半於華視主頻連播2集，而CATCHPLAY線上影音則將於九點四十五分網路獨家同步上架，並祭出免費加入會員即可免費觀賞首2集的優惠。