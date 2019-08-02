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贈獎／Show出你的學生證 《聲林之王2》粉絲福利來囉！

App小組／活動報導

▲Show出你的學生證！《聲林之王2》學生粉絲限定福利來囉！

▲Show出你的學生證 《聲林之王2》學生粉絲限定福利來囉！

ETtoday幫廣大粉絲們謀福利，特別於8月2日到12日舉辦《聲林之王2》獨家限定回饋粉絲學生限定福利活動，現在只要下載新聞雲App，填寫資料並回答問題就有機會抽到參觀8／26（一）《聲林之王2》進棚觀看現場錄影資格第二季獨家導師雙人海報喔～想到錄影現場為選手們加油嗎？想獲得獨家簽名版海報嗎？那就千萬不要錯過這次難得的機會囉～因得獎名額彌足珍貴，為配合節目錄製，錄影現場須全程參與！

《聲林之王2》這次一樣由Lulu擔當主持，並邀請到林宥嘉與蕭敬騰（老蕭）再度擔任這次國際性大型選秀節目《聲林之王2》的節目固定導師，本季飛行導師除了有選秀節目天后陶晶瑩，還有帥到分手的周湯豪、熱血街舞少年劉雋，還有韓團GOT7成員王嘉爾，重量級卡司讓粉絲大呼期待！8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、臉書粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go, Go Select 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。

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點我下載新聞雲App抽票去>>>

8月2日至8月12日23:59止，「學生證」的你絕對不能錯過的獨家機會！下載《ETtoday新聞雲》App，點選參加《聲林之王2》回饋粉絲學生限定福利來囉! 活動欄，填寫資料並回答問題就有機會獲得參觀8／26（一）《聲林之王2》”現場錄影資格””粉絲獨家贈獎”囉～每位得獎人限領一項獎項，得獎名額有限，為配合節目錄製，錄影現場須全程參與！

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

新聞雲APP

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開活動欄；立馬進入「《聲林之王2》回饋粉絲學生限定福利來囉!」，填留資料並回答3個問題即可抽獎，馬上行動！

(本活 動限定擁有「學生證」本人參加，且須錄影全程參與！)

▲App贈票活動使用。

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊與回答問題，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

(本活 動限定擁有「學生證」本人參加，且須錄影全程參與！)

▲App贈票活動使用。

【贈票活動資訊】

◎活動時間：8月2日至8月12日23:59止。
◎得獎獎項：本活動抽  參觀  8／26（一）《聲林之王2》進棚觀看現場錄影資格 與 第二季獨家導師雙人海報喔!
◎活動方式： 只要擁有「學生證」的人即可擁有參加資格，下載ETtoday新聞雲App並填寫報名資料並回答問題參加活動，由活動小組隨機抽出中獎者，因得獎名額有限，且為配合節目錄製，請得獎者務必錄影現場全程參與！每位得獎人限領一項獎項。
◎兌領方式：於活動結束後，活動小組會將得獎訊息寄給得獎者。
1.獲得「進棚觀看現場錄影資格」者：獲得請得獎者務必於8／14(三)公布得獎名單當天將得獎者本人的「學生證」拍照後附在電子郵件中，並回覆得獎者本人的「身分證字號」，現場將會核對身分並安排入場，因得獎名額有限，且為配合節目錄製，請得獎者務必錄影現場全程參與！如因填寫資料格式有誤或是內容有誤，或逾時提供資料者，將視同放棄得獎資格，App活動小組將不在另行通知，敬請見諒。
2.獲得「第二季獨家導師雙人海報」者：App活動小組將依得獎者於活動資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是內容有誤，或逾時提供資料者，將視同放棄得獎資格，App活動小組將不在另行通知，敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔～

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關鍵字

聲林之王2, 聲林2, App活動, 抽獎, 蕭敬騰, 林宥嘉

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