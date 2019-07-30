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詹姆士花3年半研發砸千萬賣「詹麵」　感慨：媽媽已看不到！

記者蕭雅玲／台北報導

詹姆士砸千萬投資乾拌麵市場，歷經3年的研發時間推出「詹麵」，今（30日）舉辦啟動分享會，主持人Lulu剛歷經情變，記者會上她絲毫不受影響，表現自若展現出敬業的態度，避免模糊焦點，活動結束後Lulu拒絕受訪快閃離開。

▲▼詹姆士。（圖／詹麵提供）

▲詹姆士砸千萬賣麵歷經3年半。（圖／詹麵提供）

詹姆士構思12年，投入醬料研發而成的「詹麵」，他透露，產品早該上市，卻在過程中遇到工廠失火，以及工廠拒絕接單，投資成本從原來80萬元，不斷往上攀，最後累積到近千萬。加上產品要用的油潑辣子醬料包，也因內含花椒等食材沒辦法裝進小包裝中，團隊還因此多添購了2台機器，沒想到使用過後才知沒辦法，最後機器也只能折舊賣出，讓成本不斷增加，更感慨說：「一切都是天意！」。

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▲▼詹姆士、詹詠然。（圖／詹麵提供）

▲詹姆士賣「詹麵」網球女將詹詠然特地站台。（圖／詹麵提供）

他表示，「開始認真著手研究是媽媽，但媽媽去年過世，連看都沒機會看到，所以成品完成後，第一個就是拿給爸爸吃，沒想到爸爸把成品放在媽媽的供桌前！」他透露，曾在五星級飯店當大廚的爸爸，在研發過程中試吃，一開始還批評「好難吃」，甚至還給他許多意見，並催促他要繼續研發其他素食口味，每次看到他都會問：「什麼時候要出素食麵！」讓他哭笑不得。

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