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行走的高蛋白！　王家梁一夜猛吞「70顆生蠔」睡不著

記者李欣容／台北報導

新生代演員陳璽安、王家梁、韓笙笙、林哲熹今（30日）齊聚為即將上檔的偶像劇《遺失的1/2》宣傳，一開口話匣子停不下來，王家梁被大家封為「行走的高蛋白」，黃姵嘉自認平時很愛摸他的肌肉，更爆料有次他一個晚上就吃了70顆生蠔，嚇壞眾人。

▲▼ 《遺失的1/2》王家梁、陳璽安 。（圖／福斯傳媒提供）

▲《遺失的1/2》陳璽安、黃姵嘉、王家梁 。（圖／福斯傳媒提供）

王家梁是演藝圈出了名的愛健身，林哲熹更稱他為「行走的高蛋白」，王家梁說，「我包包會隨時塞高蛋白零食分享給他們，有時候看他們在吃洋芋片，我就會拿高蛋白洋芋片給他們吃，我在劇組的功能大概只有這樣。」能跟他聊得上健身話題的只有林哲熹和陳璽安，黃姵嘉突然插話，「對啊，我們只愛摸你的肌肉而已。」

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▲▼ 《遺失的1/2》王家梁、陳璽安 。（圖／福斯傳媒提供）

▲左起林哲熹、韓笙笙、陳璽安、黃姵嘉、王家梁，受訪時聊不停。（圖／福斯傳媒提供）

聊著聊著，提到韓笙笙有次推薦大家團購澎湖「生蠔」，黃姵嘉不敵誘惑立刻下單，正當眾人笑成一團時，黃姵嘉爆料有次王家梁跟朋友聚會一個晚上就吃了70顆生蠔。

王家梁解釋，「那天跟朋友聚會，想說兩個人吃湊一百顆，但他吃比較少。」大家擔心他身體狀況，他笑說，「反正晚上睡不著可以去健身房啊！」五人一搭一唱讓訪問充滿笑聲。

衛視中文台最新青春愛情偶像劇《遺失的1/2》即將於本週五晚上10點全台首播、影音串流平台FOX+同步上架。

▲▼ 《遺失的1/2》王家梁、陳璽安 。（圖／福斯傳媒提供）

▲黃姵嘉愛摸王家梁肌肉。 。（圖／福斯傳媒提供）

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遺失的12, 陳璽安, 王家梁, 韓笙笙, 林哲熹

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