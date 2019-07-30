王菲親口認了「新專輯計畫」　網哭喊：我跟楊過一樣等了16年！

記者鄭又菡／綜合報導

天后王菲自2003年推出了專輯《將愛》後，就沒有再發全新專輯了。粉絲30日在機場巧遇天后，還得到本人親口證實喜訊，引起全網暴動，「楊過等小龍女也才16年，我等王菲的新專（輯）也16年了！」

雖然王菲在2015年曾發行一張粵語專輯《敷衍》，不過此張專輯其實1996年就已錄製完成，礙於當時天后與唱片公司之間的續約問題，而取消發行。但在2015年有一名粉絲向歌曲的版權方《環球唱片》購得版權後，再將歌曲以完整專輯的形式出版發行。

▲王菲。（圖／翻攝faye_fa_ye IG、zing makeup IG、Titi Kwan IG）

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據陸媒《新浪娛樂》指出，粉絲在微博分享自己巧遇王菲的經過，還興奮地寫下「妳菲親口承認有新專輯的計畫，哭死！」只見照片中天后低調戴著口罩，身穿黑色襯衫及寬鬆長褲，十分休閒。貼文一出，有網友開玩笑表示「怎麼感覺不到她老？」其他人則暴動大呼：「有生之年終於等到了，不可以騙我」、「我的錢已經準備好」、「有生之年，我女神居然營業了」、「楊過等小龍女也才16年，我等王菲的新專（輯）也16年了！」

▲網友捕獲「野生王菲」。（圖／翻攝自微博／追星文盲段黃派）

其實，經紀人寬姐（邱瓈寬）在日前參加直播時，被問到王菲是否會出新專輯時，她直接回答：「會！」而如今又聽到王菲親口證實讓歌迷樂懷了！

王菲1989年出道，以空靈的唱腔聞名，累積多首膾炙人口的歌曲《我願意》、《紅豆》、《但願人長久》等，近年來天后已淡出歌壇，只有偶爾為電影原聲帶獻聲，但依舊擁有許多忠實粉絲。

▲網友捕獲「野生王菲」。（圖／翻攝自微博／追星文盲段黃派）