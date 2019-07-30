ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王菲親口認了「新專輯計畫」　網哭喊：我跟楊過一樣等了16年！

記者鄭又菡／綜合報導

天后王菲自2003年推出了專輯《將愛》後，就沒有再發全新專輯了。粉絲30日在機場巧遇天后，還得到本人親口證實喜訊，引起全網暴動，「楊過等小龍女也才16年，我等王菲的新專（輯）也16年了！」

雖然王菲在2015年曾發行一張粵語專輯《敷衍》，不過此張專輯其實1996年就已錄製完成，礙於當時天后與唱片公司之間的續約問題，而取消發行。但在2015年有一名粉絲向歌曲的版權方《環球唱片》購得版權後，再將歌曲以完整專輯的形式出版發行。

▲王菲。（圖／翻攝faye_fa_ye IG、zing makeup IG、Titi Kwan IG）

▲王菲。（圖／翻攝faye_fa_ye IG、zing makeup IG、Titi Kwan IG）

請繼續往下閱讀...

據陸媒《新浪娛樂》指出，粉絲在微博分享自己巧遇王菲的經過，還興奮地寫下「妳菲親口承認有新專輯的計畫，哭死！」只見照片中天后低調戴著口罩，身穿黑色襯衫及寬鬆長褲，十分休閒。貼文一出，有網友開玩笑表示「怎麼感覺不到她老？」其他人則暴動大呼：「有生之年終於等到了，不可以騙我」、「我的錢已經準備好」、「有生之年，我女神居然營業了」、「楊過等小龍女也才16年，我等王菲的新專（輯）也16年了！」

▲王菲。（圖／翻攝自微博／追星文盲段黃派）

▲王菲。（圖／翻攝自微博／王菲、追星文盲段黃派）

▲網友捕獲「野生王菲」。（圖／翻攝自微博／追星文盲段黃派）

其實，經紀人寬姐（邱瓈寬）在日前參加直播時，被問到王菲是否會出新專輯時，她直接回答：「會！」而如今又聽到王菲親口證實讓歌迷樂懷了！

王菲1989年出道，以空靈的唱腔聞名，累積多首膾炙人口的歌曲《我願意》、《紅豆》、《但願人長久》等，近年來天后已淡出歌壇，只有偶爾為電影原聲帶獻聲，但依舊擁有許多忠實粉絲。

▲王菲。（圖／翻攝自微博／王菲、追星文盲段黃派）

▲網友捕獲「野生王菲」。（圖／翻攝自微博／追星文盲段黃派）

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

推薦閱讀

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王菲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「高校女神」許維芳人生首穿比基尼　網暴動：晚上怎睡
  2. 《新說唱2》熱狗要求中斷比賽：那樣可以嗎！潘瑋柏反嗆「我來扛」
  3. 高中學校打籃球…下秒突失明　蕭煌奇舞台劇演「真實自己」
  4. 女神卡卡爆新戀情「大街上擁吻」　對象不是布萊德利庫柏！
  5. HowHow公開阿福地雷！　曝老婆婚後5個月改變...說完尷尬笑　
  6. 《飢餓遊戲》楊晨熙「遇奇葩罩門」嚇到崩潰　網狂轟：有夠假掰
  7. 警匪對峙+奪寶推理超過癮！《紙房子3》要開史上最難開的保險箱
  8. 陳意涵和導演老公拼酒量！　許富翔傻眼：又不是往死裡喝
  9. 周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰　地表最強三大歌王帥氣集合...網看呆
  10. 王菲親口認了「新專輯計畫」　網哭喊：我跟楊過一樣等了16年！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366