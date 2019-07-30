石原聰美連6年開球！　模仿名投POSE超帥…結束「奔三壘抱抱」全場瘋了

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星石原聰美29日現身東京巨蛋，為日本職棒退役球員OB賽擔任開球嘉賓，而且已經是連續6年參加，還模仿名投手的POSE。她帶著甜美笑容投球，最後還送出愛的抱抱，讓全場球迷忍不住尖叫！

▲石原聰美連續6年為球賽開球，每次投球姿勢都是話題。（圖／翻攝自石原聰美Line）

據日媒《Dailysports》報導，石原聰美這次模仿名將岡島秀樹的投法「No Looking」，雖然沒有和對方一樣用左手投球，但仍掌握住投球的特殊姿勢，尤其是手高舉投出，眼睛不看球，模仿地維妙維肖。她身體柔軟、姿勢優雅，投球表情專注，結束後立刻露出燦爛笑容，先往本壘跑去和捕手古田敦也握手，接著跑向三壘，和岡島秀樹握手，並送上一記「愛的抱抱」，連現場播報員都驚喜「啊」了一聲，現場瞬間沸騰，三人還在本壘拿手機開心自拍，最後她再把手中的球往觀眾席拋出，可愛度破表。

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▲石原聰美模仿岡島秀樹的投法「No Looking」。（圖／翻攝自日網／Sponichiannex）

▲石原聰美投完球，奔三壘給岡島秀樹愛的抱抱。（圖／翻攝自YouTube）

▲石原聰美2019年為球賽開球，模仿岡島秀樹。（圖／翻攝自YouTube）

石原聰美連續6年為該球賽開球，更因為模仿名投手姿勢成為話題，包括2014年用左手投球，2015年用村田兆治的斧頭式投法，2016年模仿野茂英雄的龍捲風投法，2017年學潛水艇式側投，2018年在三浦大輔親自指導下完成「二段式投球」，今年（2019）也在岡島秀樹指導下學成「No Looking」投法，被狂讚有誠意，又充滿可愛魅力，現場美照更在日網造成大瘋傳。

▲石原聰美2014年登板開球，用左手投球。（圖／翻攝自YouTube）

▲石原聰美2015年開球，用村田兆治的斧頭式投法。（圖／翻攝自YouTube）

▲石原聰美2016年開球，模仿野茂英雄的龍捲風投法。（圖／翻攝自YouTube）

▲石原聰美2017年開球，用潛水艇式投法。（圖／翻攝自YouTube）

▲石原聰美2018年開球，由三浦大輔親自指導下完成「二段式投球」。（圖／翻攝自YouTube）