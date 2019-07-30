野生捕獲64歲林青霞！　素顏逛土樓「圓潤少女肌」狂炸巨星光芒

記者阮巧雯／綜合報導

64歲金馬影后林青霞氣質出眾、演技精湛，不論飾演《笑傲江湖》中的東方不敗，或是瓊瑤電影中的苦情女主角，都成功擄獲觀眾的心，更因此擁有「永遠的女神」稱號。她近日現身大陸福建土樓永定景區，照片曝光後，雖然臉頰豐腴不少，但網友仍表示：「依然是我的女神！」

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▲林青霞年輕時是不少男性的理想型。（圖／CFP）

▲林青霞64歲依舊女神風範滿滿。（圖／翻攝自微博／林青霞）

照片中，林青霞身穿短袖花上衣和淺色牛仔褲，雖然臉頰比起年輕時稍微圓潤一些，臉上也多了幾道歲月的痕跡，但就算沒有過多的妝感修飾，頂著素顏，氣色依舊容光煥發，配上一頭俏麗短髮，給人一種自然清爽的感覺。不少網友看了紛紛留言大讚：「這樣自然優雅地老去很真實」、「真的很美！這種歲數還能這樣」、「比打針拉皮不服老僵硬臉好多了」、「歲月從不敗美人」。

▲林青霞近日現身大陸福建旅遊景區，態度親切大方與粉絲合照。（圖／翻攝自微博／倪大叔叔）

林青霞自1994年嫁給香港商人邢李㷧後，漸漸淡出演藝圈，就算息影，依舊擁有大票死忠粉絲。她每次偶爾出席活動，現場都會被影迷塞爆，只為親眼目睹這位萬年不敗「永遠的女神」，出道46年仍然擁有超高人氣。

▲林青霞比起6年前照片（左）臉頰圓潤不少 ，但女神風範依舊。（圖／翻攝自微博／林青霞、倪大叔叔）

▲林青霞「東方不敗」、演出《暗戀桃花源》都成為經典。（圖／翻攝自微博／表演工作坊）

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